「ブルゾンちえみ」として活動していたタレント・藤原しおりの最新姿がアップされた。

「ブルゾンちえみ ｗｉｔｈ Ｂ」としてともに活動した元「ブリリアン」のコージが藤原と再会したことを報告。自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを１０日に更新し、「藤原しおりさんの『お茶会』トークライブにゲストとして行ってきました」と伝え、その様子を動画にも収めた。

藤原はサラサラの金髪ミディアムヘアでチラリと動画に登場。当時の派手な姿から一変し、すっかりキレイ系な雰囲気だ。コメント欄には「なんかほっこりしました。今でも仲良いんですね！」「泣けるわ…」の声が寄せられた。

藤原は２０１６年にお笑いコンビ「ブリリアン」（２０２０年３月に解散）と活動したユニット「ブルゾンちえみ ｗｉｔｈ Ｂ」を結成してブレイク。１７年放送のフジテレビの系ドラマ「人は見た目が１００パーセント」でも主要キャストとして出演するなど幅広く活躍した。２０２０年３月に所属事務所を退社し、イタリアへ留学することと、本名の藤原史織として活動することを発表した。

２４年３月放送の日本テレビ系「行列のできる相談所」に３年ぶりに出演した際には「（海外留学は）イタリアに行くと言っていたけど、コロナで（断念）。イタリアに行けなかったから、パンをこねるしかなかったです。ステイホームで」と話した。また現在の職業については「登場コーディネーターです」と答え、「私が作った職業なんですけど、イベントだったり、ライブだったり、スポーツだったり、何に関しても、人って登場するじゃないですか？ そこを私がコーディネートさせていただく」と説明した。