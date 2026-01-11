第2子の妊娠を機に太り、夫や子どもにイライラする生活が続いていたという31歳のおりちゃん（＠ori_diet）。自分を変えたくて100日ダイエットに挑戦、毎日できることをコツコツと続け12.5キロの減量に成功しました。

【写真】「別人では…？」と目を疑う、おりちゃんBefore→After「くびれが美しい！」（全10枚）

食に執着して17キロ太り…性格までネガティブに

ダイエットスタート時のおりちゃん

── 太り過ぎを解消するために100日で10キロやせることを目標にダイエットを始め、その様子をSNSに投稿し話題になったおりちゃん。ダイエット前の生活について教えていただけますか？

おりちゃん：もともと食べることが好きだったんですが、第2子の妊娠をきっかけに食欲が止まらなくなってしまいました。ひとりで寿司やドーナツの食べ放題に行ったり、暇な時間には大食い動画をずっと見ているような、食への執着が半端ない生活でした。

それで、17キロ太り、最大72キロまで増えてしまって。妊娠中の体重増加は、普通10キロから13キロくらいに収めなくてはいけないんですけど軽々と超えてしまい、お医者さんからも注意されていました。

── 産後、食欲はおさまりましたか？

おりちゃん：いえ、妊娠中ほどではなかったですが変わらず好きに食べていましたね。産後すぐは68キロ、その後63キロまで体重は落ちたのですが、育児でひとりの時間が取りづらくなったぶん、食べることでストレスを発散していました。

── ストレスで食に走ってしまう経験を持つ方は少なくないと思います。太っていたことで困ったことはありましたか？

おりちゃん：階段を登ると息切れがひどく、子どもと一緒に遊ぶとすぐに体力がなくなっていましたね。久しぶりに会う友人から「ふた回りくらい大きくなったね」と言われたこともありました。冗談めかした言葉でしたし、私も笑ってやり過ごしたんですけどやっぱりショックで。そのあと、人に会うことが嫌で引きこもりがちになってしまいました。

── ダイエットを決意したきっかけは、お母さんからの言葉だったと聞きました。

おりちゃん：はい。産後、母がうちに手伝いに来てくれたんです。まだ寒い時期だったんですが、上の子の遊びの相手をしていたらすごく暑くなってしまって。暖房を消したら、母から「ひとりで何をそんなに暑がってるの？」と言われたんです。「あなたが太っているからあなただけ暑く感じてるんだよ」と非難されているように思い、とても腹が立ちました。

でもよく考えてみると、そんな意図は母には全然なくて、私が勝手にネガティブに受け取っているだけではないかと思ったんです。太っていることがコンプレックスで、卑屈になっていることに気がつきました。

── 体型が原因でネガティブになっていたんですね。

おりちゃん：その頃は毎日、子どもや夫にイライラしていました。夫とは家事や育児の面で意見がすれ違いケンカしたりと、コミュニケーションがうまくいっていなくて。その原因は、自分に自信がないぶん、夫や子どもなど他の人の言動に執着していたからだったんですよね。それで、そんな自分を変えたくてダイエットを決意しました。

結局「これをやったらやせる」魔法はないけど

── もともと食べるのが好きだったそうですが、ダイエット中、食事面ではどんなことに気をつけましたか？

おりちゃん：量を減らすとそのぶん反動で食べすぎてしまうので、満足感のある食事をとることを心がけていました。低カロリーな和食中心だったら量も食べられると考えて、鶏肉や魚をメインに、小鉢とみそ汁を添えた和定食風の献立をよく作って食べていましたね。

他には、脂質の多いものは食べない、朝と昼はしっかり食べて夕食はひかえめにする、19時以降は何も食べない、水を1日に2リットル飲む、間食はいつでも食べていいけれどサラダや水切りヨーグルトなどヘルシーなものにする、と決めていました。

── 運動はどうしていましたか？

おりちゃん：できるときに5分だけでも体を動かすようにしていました。上の子の保育園への送迎は徒歩で行くようにしたり、夫が子どもをお風呂に入れてくれているあいだにプランクや腹筋などの運動をしたり。わずかな時間でも続けていくと、体のラインが目に見えて変わっていきました。「運動したから、食べすぎたらもったいない」と、食欲のブレーキになっていたようにも思います。

── 毎日、運動も食事もできることを習慣化してコツコツと続けていたんですね。

おりちゃん：ダイエットって「これをやったらすぐやせる」みたいな魔法はないんですよね。地味なことでも一つひとつ続ければ体重が減っていくんだと気がついて、できることを続けていました。

そういう意味では、100日という期間は長すぎず短すぎず、このあいだは絶対にダイエットを続けようと頑張れる長さでした。実は70日目、目標の10キロマイナスまであと0.9キロというタイミングで停滞期に入ってしまったんです。でも、目標に近づいてはいたので変な焦りはなく、それまで続けていたことを淡々と続けてやり過ごしました。すると2週間後にまた体重が落ち始めたので、続けていくことがいちばん大事なんだと身をもって感じました。

──「継続は力なり」ですね…！これまでうかがったルーティンのほか、SNSで話題のダイエットや芸能人発信のトレーニングなど、さまざまな方法を試されていましたね。

おりちゃん：全部で20種類くらいは試したと思います。いろんな種類を試すことで飽きずにダイエットを続けられるのではと思って（笑）。なかでも、楽しく続けられたのはフラフープでした。テレビを見ながら5～10分回すと、ウエストに効果がありました。チューブ素材でできたソフトフラフープを使ったので、保管しておくのにも場所を取らず、思いついたときにすぐ運動できるのでよかったです。

くびれに効いたというフラフープ

── 現在、正月太りが気になっている方も多いかと思います。おりちゃんおすすめの解消方法はありますか？

おりちゃん：プランクですね。効果が出やすく、お腹周りの見た目がすっきりするので、やる気が続きやすいです。初心者の方はとりあえず1分、週3～4回から始めて、慣れたらだんだん時間を長くしていくといいと思います。あとは、食べすぎたら食事のタイミングと量をすぐに戻すことでしょうか。私は、食べすぎた次の日は白米を半分にしたり、豆腐を白米の代わりにしたりして調整していました。

やせたことで人生が明るくなった

── 100日目、目標を上回り12.5キロの減量を達成したときの気持ちはどうでしたか？

おりちゃん：体重が減り、見た目が変わったことももちろんうれしかったのですが、メンタル面での変化が何よりうれしかったです。それまでは周りの人の目や行動が気になっていましたが、ダイエットを通して自分の体や心にフォーカスするようになり、あまり他の人の言動が気にならなくなりました。あと、よく言われますが筋トレをするとポジティブになるんですよね（笑）。細かなことも「まいっか」と、おおらかな気持ちでとらえられるようになったと思います。

それまで変に卑屈だったのが、人とフラットにコミュニケーションができるようになり、人間関係がいいほうに変わりました。特に感じるのは、家族との関係です。私が家族にイライラしなくなり優しくできるようになったことで、子どもや夫の私への態度も優しくなったんです。自分が変わると、周りも変わるんだと感じました。

── 人とのつき合い方にまで変化があったのはすごいことですね。

おりちゃん：やせたことによって、人生が明るくなったと感じています。今後も、食事の工夫やトレーニングをゆるっと続けて、気持ちももっと明るくなるような、メリハリのある体に仕上げていきたいです。

…

食事や運動面での工夫を毎日続けることで、見事減量に成功したおりちゃん。自分が継続できる方法を見つけることがダイエット成功の秘訣かもしれません。みなさんが続けることができたのはどんなダイエットでしたか？

取材・文／阿部祐子 写真提供／おりちゃん