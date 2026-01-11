◇ラグビー◆リーグワン第４節 埼玉３７ー２２静岡ブルーレヴズ（１０日熊谷ラグビー場）

静岡ブルーレヴズはアウェーで首位・埼玉に２２―３７で敗れた。前半はＣＴＢセミ・ラドラドラ（３３）、ＷＴＢ奥村翔（２７）のトライなどでリードしたが、後半は一挙に５トライを許しての逆転負け。新年初戦を飾れず、３連敗となった。

前半戦はスクラムで優位に試合を進めたが、負傷から復帰し今季初出場のＳＯサム・グリーン（３１）が後半３分にＰＧを外すと、歯車が狂い出した。フッカー日野剛志（３５）が脳しんとうの疑いで一時退出となり、ＬＯマリー・ダグラス（３６）が危険なタックルでシンビンとなり、１０分間退場。数的優位を与えたところで、埼玉は容赦なく連続トライを決めてきた。前半に８０メートル独走トライを決めた奥村は「前半はやりたいことはできていたけど、（後半は）アンラッキーなところもあった」と振り返った。

負けはしたが、埼玉から奪った２２得点は、第４節までで最多得点だ。日野は「首位相手にやるべきことはできている。スクラムは今季で一番良かった」とプラス思考だ。１７日の次節・相模原戦では、ファンクラブ会員限定イベントも予定されており「絶対に負けられない」と日野。今季ホーム初勝利を狙う。

（甲斐 毅彦）