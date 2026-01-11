フジテレビの原田葵アナウンサー（25）が10日に放送された同局「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。ゲスト出演したお笑いコンビの名前を間違える場面があった。

昨年12月1日に同局の藤本万梨乃アナウンサーが年内をもって退職することが発表され、原田アナが後任となった。藤本アナは13日で同番組を卒業し、24日の生放送から原田アナが進行役を務めた。

今回は新年1回目の放送。原田アナにとってレギュラー放送で初の進行役。冒頭でMCの明石家さんまと出演芸人たちのやりとりが終わった後、ゲストに対しての「クレーム」企画へ。

今回のゲストはコント日本一を決める「キングオブコント2025」で18代目王者に輝いたお笑いコンビ「ロングコートダディ」。原田アナは「まず最初はチーム『キングオブコント』のみなさんから」とし「王者・ロングダディコートへのクレームです」と伝えた。

まさかの「ロングコートダディ」の名前を間違える失態。これにはすぐにスタジオの芸人たちも気づいてざわついた。ロングコートダディの2人もすぐに立ち上がり驚いた表情で近づき、兎は「えっ?えっ?ゲストですよね?」と目を見開いた。相方・堂前透も「ウソでしょ?」とぼう然。

間違えに気づいた原田アナは赤面しながらジャンプ。だが、この名前間違いに堂前から優勝できたのは「ほかの出場者の点数が低くて…」と言われていたこともあり、チーム「キングオブコント」からは「よっしゃ!よっしゃ!」「いいよ!いいよ!」「名前知られてない!」と歓喜の声があがった。

この間違いにさんまも両手を合わせて頭を下げつつ「初めてなもんで…緊張してるみたい」とかばった。兎は「緊張は仕方ないけど…知らないんやっていう…ホンマに知られてないんや…」とショックを隠せなかった。原田アナは「すいません。すいません」と謝罪した。

さんまは「ゲストの名前を間違うって…一番アナウンサーとしてやったらあかんことやからな」と注意しつつ「お前ら頼む。名前変えてくれ」とお願いして笑いを誘った。