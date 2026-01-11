この絵文字が表すアニメは？人体改造×裏社会の悲劇といえば…！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表すアニメは？
意外と難しいこのクイズ。
「🤖🌃🔫💾💔」が表すアニメは一体なんでしょうか？
ヒントは、近未来都市ナイトシティを舞台とする作品です！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「サイバーパンク：エッジランナーズ」でした！
「サイバーパンク：エッジランナーズ」は、ゲーム『Cyberpunk 2077』の世界観をもとにしたNetflix配信のアニメシリーズで、2022年9月に配信が開始されました。
人体改造が一般化した不正がはびこるディストピアの街で、才能に恵まれながらもむてっぽうに生きる貧しい少年が、アウトローの傭兵（ようへい）である"エッジランナー"として歩み始める物語です。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部