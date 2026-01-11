お笑い芸人やす子（27）が9日放送のフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」に出演。昨年騒動が起きた相手であるプロレスラーでタレントのフワちゃんに言及する一幕があった。

この日の放送では、占い師が2026年を予想する企画が行われた。その中でやす子も「占い師YASUKO」として占い師に扮して、VTRで登場。YASUKOは26年の芸能界を大予想するテーマやワードをあげることになり番組側の意図的な編集により、「再ブレイク」「自撮り棒」などとフワちゃんを連想する言葉を自ら発しているかのような映像が流れた。

スタジオのやす子は、意図的に自身の発言の切り抜きをつなぎ合わされて編集されたVTRを見て「一番最初にフワちゃんいじってくるの、ここか！フワちゃんいじりするのここか！」と番組への不満をぶちまけた。

MC有田哲平が「だれか復活するのが見えたんでしょうね？復活するかたがね…」とトボけて聞くと、スタジオのやす子は「フワちゃんでしょ？あれ」。有田が「勝手に（やす子とフワちゃんが）ぎくしゃくしてんのかなと思い込んでたから、実はそんな風に思ってたんですね」と突っ込むと、やす子は突然の事態に動揺しつつ「“あの件”以来、ちゃんと（フワちゃんからの）謝罪もあって、ちゃんと今の道（プロレスラー）で頑張っていただきたいなと思ってますし。いやあ、ちょっとここ（『脱力タイムズ』で（フワちゃんネタを）出したくなかったな〜。脱力タイムズかぁ〜。もうね、（双方のトラブルは）解決してるんですよ。はい〜」などと持ちネタも交えつつ、話していた。

やす子とフワちゃんをめぐっては24年8月4日、フワちゃんがやす子のXでの投稿に対し、不適切な文言を含む返信をし、騒動に発展。フワちゃんはやす子に対し、直接謝罪し、双方が和解したことなどを報告していた。だが、騒動は収束せず批判の声が広まり、フワちゃんは同11日に活動休止を発表していた。フワちゃんは昨年11月、女子プロレス団体、スターダムの大会にサプライズ登場し、正式入団を発表した。