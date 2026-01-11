「アゲトラ」を生み出し、広めたCAR STYLEが放つアゲトラの完成型

スズキ「ジムニー」やトヨタ「ランドクルーザー」、そして軽トラックなどのカスタムを得意とするCAR STYLEは、2026年1月9日から11日まで幕張メッセで開催の「東京オートサロン（TAS）2026」に、「AGETRA CRUISER+α TURBO」を展示しました。

AGETRA CRUISERは、ダイハツ「ハイゼットトラック」をベースに、ランドクルーザー「GR SPORT」風の「CROSS CRUISER フェイスバンパー」や「TOYO OPEN COUNTRY 165/80R14 タイヤ」、「3inch車高調リフトアップ」「9mmオーバーフェンダー」を標準で備えたコンプリートカーです。

【画像】超カッコいい！ これが「AGETRA CRUISER+α TURBO」です！ 画像で見る（30枚以上）

ショーモデルは、ベース車を「ハイゼットトラック ジャンボ」として快適性をアップした「AGETRA CRUISER＋α」に、同社がハイゼットトラック用に展開する豊富なオプションを多数装備。レーシーでワイルド、かつスタイリッシュに仕上がっています。

荷台には工具箱やMTBを積載することで、遊びや仕事でガンガン使えるギアであることを強調しています。さらにエンジンを「アトレー」用のターボエンジンにスワップ。パワフルな走りも獲得したといいます。

このように軽トラックをリフトアップするカスタムや文化を一般的に「アゲトラ」と称することがありますが、CAR STYLE代表の岡田司氏は、「この言葉を生み出したのは僕なのです。15年以上前から軽トラックをリフトアップするカスタムを行なってきましたが、その時は軽トラックと名乗るのを避けて『ミニピックアップトラック』などと呼んでいました。しかし、なかなかこのカスタマイズは流行らなかったのです。

そこで『アゲトラ』という名前に変えたところ、そのわかりやすさから大ヒットしまして、今や軽トラックカスタムの定番に発展しました。AGETRA CRUISER＋α TURBOは、もっとアクティブに楽しむことができるようにした、元祖アゲトラ第1章の最終形態とも呼べるモデルです」と語りました。

さらに岡田氏は、アゲトラ文化についてこのように話しました。

「軽トラックは日本独自の文化です。そして日本独自の発展を遂げた軽トラックのリフトアップもまた『JDM（Japan Domestic Market＝日本国内市場の略。日本車文化や、日本で設計されたクルマそのものをさすこともあります）』なのではないか、と海外の人も含め言ってくれています。そこで世界に配信するためにあえて日の丸を掲げて、JDM風に製作しようと思いました。今後は、アゲトラで海外にも進出していきたいと考えています」

＊＊＊

「アゲトラ」の元祖だけに、CAR STYLEが製作したAGETRA CRUISER+α TURBOの完成度はピカイチ。そのため会場では大きな注目が集まっていました。同社が次にどのようなスタイルのアゲトラを出し、そして海外に広めていくのか、今から楽しみに待ちたいと思います。