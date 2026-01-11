「プロフェッショナルな印象だ」新加入の冨安健洋に名門指揮官が感銘 注目のデビュー時期にも言及
焦りは禁物だろう。ただ、印象は悪くなさそうだ。
昨夏にアーセナルとの契約を解消した冨安健洋は、12月に板倉滉が所属するアヤックスと契約した。その冨安がいつ試合に出場できる状態になるか、フレッド・グリム監督は明言を避けている。ただ、「プロフェッショナルな印象」を抱いていると話した。
度重なる負傷からアーセナルを退団し、フリーとなってリハビリを続けてきた冨安は、アヤックス入団で本格的な復帰が期待されている。先日からはチーム練習への参加が報じられてきたところだ。一部では２週間ほどで実戦に戻るとも伝えられている。
チームは１月11日、エールディビジ第18節でテルスターと対戦する。この試合に向けて会見に臨んだグリム監督は、冨安について「何度かチームと練習しており、それは段階的にやってきた」と話している。クラブ公式サイトが報じた。
「一部のメニューに参加しているが、外れているものもある。小さなステップを踏んでいるところで、毎日彼の肉体の反応をチェックしているところだ。こういう類のケガはしっかりリハビリする必要があり、それにはまだ時間がかかる」
指揮官は「彼にはとてもプロフェッショナルな印象を受けている」と、冨安に好意的な見解を示しつつ、具体的な復帰時期については話さなかった。
「参加したちょっとしたところで良かったと思うよ。ただ単純に、日々の進歩やその翌日の反応を見ることが大切ということだ。いつ試合に出られるようになるかは分からない」
冨安は昨季のプレミアリーグで復帰直後に再離脱し、実質的にシーズンを棒に振った。最後に本格的にプレーしていたのは、2023-24シーズンの終盤戦だ。復帰には慎重さが求められる。そのうえで、一刻も早くその雄姿が見られるようになることを願うばかりだ。
