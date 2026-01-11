炎上続きのやす子ポツリ…「心疲れました」、批判止まらず心配の声も
連日、テレビ番組での発言が炎上状態となっているタレントのやす子が1月11日、自身のX（Twitter）を更新。「心疲れました」とつぶやいている。
やす子は1月9日、出演したバラエティ番組「全力脱力タイムズ」（フジテレビ系）について、Xで「最近のやす子は面白くなさすぎて炎上 声が気持ち悪いで炎上 逃走中のミッションに参加しなくて炎上してますが、今夜も炎上の予感です……平和な証拠だね」などと自虐的な投稿。昨年8月の「ドッキリGP」（フジテレビ系）、12月の「呼び出し先生タナカ」（同）、さらに年末に出演した「ザ・イロモネア」（TBS系）でも炎上しており、本人もそのことを気にしている様子をうかがわせていた。
そして10日に放送された「逃走中」（フジテレビ系）では、アイドルグループ・KEY TO LITの猪狩蒼弥に対する発言で再び炎上。「呼び出し先生タナカ」で長く共演する猪狩とは、先日の「タナカ」での炎上時にも発言内容が問題視されており、今回、再び猪狩のファンの怒りに着火したようだ。
今回の「逃走中」での炎上を受け、やす子はXで「喧嘩芸、4年前くらいからずっとタナカ先生でやってるんです 技術も芸もない私が言うのも恐れ多いですが 猪狩さんは賢いし面白いし多才で心から尊敬してます。全力で行くとそれ以上に全力で返してくださります。いつも本当に感謝してます。バラエティ温かい目で見てね」と釈明。
ただ、その後もXユーザーから多くの批判の声が寄せられ、やす子は「心疲れました」と投稿し、心配の声も広がっている。
