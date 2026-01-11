衛星写真でみつけた謎の一軒家の実態を徹底調査する番組『ポツンと一軒家』（ABCテレビ）。2025年の年末を飾った12月28日（日）は、「放送300回記念！ 3時間スペシャル」として、岐阜と大分、2軒の“ポツンと一軒家”を訪れた。

番組後半では、大分の山中を捜索。衛星写真の場所を目指し、最寄りの集落へ立ち寄ると、楽しそうに「『ポツンと一軒家』に出るんじゃないかって、僕らも話をしよったとこです」と迎えてくれたのは、野菜やゆずこしょうの無人販売所を営む父子。そこで目的の“ポツンと一軒家”住人の情報を得ただけでなく、「ムベ（島アケビ）」という珍しい果物までご馳走に。“ポツンと一軒家”を訪ねたが住民不在で戻ってきた捜索隊のために、“ポツンと一軒家”のご主人に電話でアポまで取りつけてくれた。





たくさんの柿や栗の木が植えられた畑が広がる“ポツンと一軒家”には、77歳のご主人と73歳の妻の2人が暮らしている。出先から呼び戻された2人は「本当に来るんですね」と捜索隊を温かく迎えてくれた。

昭和21年、石垣などを作る職人としてご主人の父親がこの地の開拓集落へ入植。その父親が長屋住まいから家を建てて、現在の場所へ移り70年が経ったという。ご主人は中学卒業後に名古屋へ集団就職をしたが半年で地元に戻り、石工を経て26歳で建築会社に就職。定年まで勤めあげた。

夫婦は管理する3ヘクタール（3万平米）の農地に、「定年退職したら銀杏で食べていけるやろう」と20年前にイチョウの樹を100本植えた。「100が好き」というご主人には「1本1万円になれば、100本100万円で生活できる」という野望があった。イチョウは実がなるまでに7、8年かかり、収穫ができるようになったのはこの4、5年だそう。10月～12月初旬の収穫時期、多い時には１日に2人で約１万個の銀杏を拾い、収穫した実は20日間ほど置いて、外の皮を柔らかくする。特製の洗浄機で皮を洗い流したら、塩水を入れた水槽に銀杏を入れ、身が詰まっていない軽い実を選別。さらに二層式の洗濯機の脱水槽を使って銀杏をきれいにして乾かし、知恵と工夫で商品に仕上げていた。ほかにも、栗、シイタケ、柿を栽培しながら、自家用のさまざまな野菜も育てている。

家の中を見せてもらうと、そこには石でできた毘沙門天の石像があった。亡父がケガをしたときに守り神として彫ってもらったという像は、ご主人のことも守ってくれているのだそう。聞けばこれまで、腰の負傷に、2度のガンも乗り越えてきたという。特に大変だったのは、仕事中に石で目を怪我した事故。角膜移植するほどの大怪我だったが、再び同じ目を傷つけてしまい、失明の危機にも瀕した。「今も半分しか見えない」と大変な経験を語ってくれたご夫婦だが、表情は明るく、「なんとかなるでしょう」と笑う。

夫婦のなれそめは、お見合い。「この人が頼りよ。この人も私が頼りやろ。もうここには2人しかいない。お互いにね、できないところを助け合う」という妻の言葉に、結婚50年の重みが感じられた。

山の上の作物は豊かに実り、収穫に汗を流すご夫婦。今の望みは無理せず気張らず現状維持。満ち足りて穏やかに、新たな年を迎える。

ゲストに天海祐希とウエンツ瑛士を迎えたバラエティ番組『ポツンと一軒家』（ABCテレビ）は、12月28日（日）の放送で紹介された。

ABCテレビ・テレビ朝日系列『ポツンと一軒家』は、毎週日曜ごご7時54分から放送中。TVerでも無料見逃し配信。