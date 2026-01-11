TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

3連休中日のきょう11日（日）から成人の日・あす12日（月）にかけて、日本海側を中心に雪や風が強まって冬の嵐になりそうです。普段雪の少ない九州や四国でも大雪となるおそれがあります。ドカ雪や猛ふぶきなどによる災害に警戒が必要です。

■この冬一番強い寒気が襲来
きょう11日（日）は強い冬型の気圧配置となり、上空にはこの冬一番強い寒気が流れ込みます。午前中は、普段雪の少ない九州や四国でも山沿いを中心に大雪になりそうです。平野部でも雪の積もる所があるでしょう。冬用タイヤの準備ができていない場合は、無理な運転は控えてください。

■JPCZでドカ雪　昼過ぎ〜夜遅くがピーク予想
午後は日本海にJPCZと呼ばれる、日本海で風と風がぶつかることで発生する雪雲の帯ができそうです。このJPCZの雪雲が次々と流れ込む近畿北部から東北南部の日本海側を中心に、ドカ雪となる見通しです。昼過ぎから夜遅くにかけて大雪のピークが続き、平野部でも積雪が急増するでしょう。風も強く猛ふぶきとなるおそれがあります。

■交通障害・交通機関の乱れなどに警戒
連休最終日のあす12日（月）になると大雪のピークは超えますが、北陸から北日本の日本海側を中心に雪が続いて積雪は増えそうです。あす12日（月）午後になると上空の寒気が次第に抜けていき、雪は弱まる見込みです。あす12日（月）にかけて、スリップ事故・車の立往生・ホワイトアウトなどの交通障害、交通機関の乱れ、停電、なだれ、落雪や除雪作業中の事故などに警戒をしてください。

【予想される最大瞬間風速】
▼きょう11日（日）
　北海道・関東甲信・北陸・近畿・中国　35メートル
　東北・九州北部　30メートル
▼あす12日（月）
　北海道　35メートル
　東北・北陸　30メートル

【予想される波の高さ】
▼きょう11日（日）
　東北・北陸・近畿・中国　7メートル
　北海道・関東甲信　6メートル
▼あす12日（月）
　北海道・東北・関東甲信　6メートル
　北陸・近畿・中国　6メートル（うねりを伴う）

【予想される24時間降雪量（多い所）】
▼あす12日（月）午前6時まで
　東北・北陸・東海　80センチ
　近畿　60センチ
　北海道・関東甲信・中国　50センチ
　四国　25センチ
　九州北部　20センチ
▼その後、あさって13日（火）午前6時まで
　東北　40センチ
　北海道・北陸　30センチ

【きょう11日（日）の各地の予想最高気温】
札幌　：5℃　釧路：5℃
青森　：4℃　盛岡：4℃
仙台　：10℃ 新潟：7℃
長野　：6℃　金沢：6℃
名古屋：7℃　東京：15℃
大阪　：8℃　岡山：5℃
広島　：5℃　松江：4℃
高知　：8℃　福岡：7℃
鹿児島：11℃ 那覇：18℃