ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇËè½µÅÚÍË¤è¤ë11»þ30Ê¬¡Á ÊüÁ÷Ãæ º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
ºòÆü1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÍÌ¾²¹ÀôÃÏ¤¬´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦Ãæ¤¤¤ÞÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ê¾ì²¹Àô³¹¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
¢§TVer¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷Ê¬¤ËÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤òÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª
TVer¡§https://bit.ly/sakusakuhimhim_Art_TVer
¢£Á´¹ñ¤Î²¹ÀôÃÏ¤Ï2800¥«½ê°Ê¾å¡ª³ÆÃÏ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²¹Àô³¹
ÁðÄÅ²¹Àô¤äÊÌÉÜ²¹Àô¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤ÎÍÌ¾²¹Àô³¹¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤«¤é¤âÂçÊÑ¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤³¤âº®»¨µ¤Ì£¡Ä¡£¤½¤³¤Çº£²ó¿¼·¡¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Íº®¤ß¤òÈò¤±¤ÆÊªÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤»¤ë¡Ö·ê¾ì²¹Àô³¹¡×¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï2Ëü7920¥«½ê¤Î¸»Àô¤¬¤¢¤ê¡¢2800¥«½ê°Ê¾å¤â²¹ÀôÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Þ¤µ¤Ë²¹ÀôÂç¹ñ¡£¤½¤ÎËÉÙ¤µ¤«¤é¡¢ÍÌ¾²¹Àô³¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ê¾ì¤Î²¹Àô³¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀÅ¤«¤Ë³Ú¤·¤à²¹ÀôÎ¹¹Ô¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤ÈÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡Á¡×¡¢¡Ö·ê¾ì¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤¬¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê·ê¾ì¤Î²¹Àô³¹¤Ï¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤«¡©
¢£¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤·ê¾ì²¹Àô³¹¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¡©
¿ä¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ë¤Ï¡¢600Åò°Ê¾å¤Î²¹Àô¤ò½ä¤ê¡¢²¹Àô³¹¤ò¿¼¤¯³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÎ¹´Û¤ÎÃ»´ü¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦²¹ÀôÂç¹¥¤¤ÊÅòÌî¥«¥é¥ó¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î²¹Àô³¹¤ò½ä¤Ã¤Æ°ì¿ÍÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²èÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¹¿Í¤ä¤¹¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÅòÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢»³·Á¸©¤ÎÂçÂ¢Â¼¤Ë¤¢¤ëÉªÀÞ²¹Àô¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö½¸ÍîÁ´ÂÎ¤¬²¹Àô³¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþ¤·¤¤²¹Àô³¹¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¸½Âå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤É÷¾ð¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤·¤Ö¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë·ê¾ì¤Î²¹Àô³¹¤Ï¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¤â¤·¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤É¤¦²á¤´¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²¹Àô½é¿´¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤³¤Ç¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¡ª
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡ÚÀô¼Á¤ä²¹ÅÙ¤Î°Û¤Ê¤ë¸»Àô¤¬Ê£¿ôÍ¯¤¯²¹Àô³¹¤ÇÅò¤á¤°¤ê¡Û
¤Þ¤ºÅòÌî¤µ¤ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë²¹Àô³¹¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤ë¡ÈÅò¤á¤°¤ê¡É¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£ÅòÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¬2¿Í¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤²¹Àô³¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Æ±¤¸²¹Àô³¹¤À¤È¤·¤Æ¤â2¤Ä¤È¤·¤ÆÆ±¤¸ÅòÁ¥¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡ÈÅò¤á¤°¤ê¡É¤¹¤Ù¤·¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£
Æ±¤¸²¹Àô³¹¤ÎÃæ¤Ç¤âÊ£¿ô¤Î¸»Àô¤¬¤¢¤ê¡¢Àô¼Á¤ä²¹ÅÙ¡¢ÅòÁ¥¤Þ¤Ç¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡¤ÇÅò¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿Åò»È¤¤¤Ë¤â°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½ÉÇñÎ¹´Û¤Î²¹Àô¤À¤±¤Ä¤«¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅòÌî¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¦¡£Ãæ¤Ë¤Ï1¥«½ê¤ÎÎ¹´Û¤«¤é²¿ËÜ¤âÊÌ¸»Àô¤¬Í¯¤¤¤Æ½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£¤³¤Î»ö¼Â¤ËÆüÂ¼¤Ï¡ÖËÜÅö!?¡×¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¡ª
¤½¤·¤ÆÅòÌî¤µ¤ó¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²¹Àô³¹¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÎÌîÂô²¹Àô¤ò¾Ò²ð¡£¤Ê¤ó¤È¤³¤³¤Ï¸»Àô¤¬30¥õ½ê°Ê¾å¤â¤¢¤ë·ê¾ì¤Î²¹Àô³¹¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£À¡¤ó¤À¥°¥ê¡¼¥ó¤äÆýÇò¿§¤ÎÅò¤Ê¤É¡¢¿§Ì£¤äÀô¼Á¤¬°ã¤¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅò¤¬Í¯¤¤¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡¢¡Ö¿§Ì£¤¬Á´Á³°ã¤¦¡×¤È´¶Æ°¤¹¤ë¡£
ÅòÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢²¹ÅÙ¤äÀ®Ê¬¤Î¶¯¤µ¤Ë´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È³Ú¤·¤á¤ëÌîÂô²¹Àô¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ë¡¼¥È¤âÅÁ¼ø¡£ÆüÂ¼¤¬¡Ö45¡ÊÅÙ¡Ë¤ÏÇ®¤¤¤Ã¤Æ¡ª¤â¤¦Ç®ÅòÉ÷Ï¤¤¸¤ã¤ó¤½¤ì¡×¤È»×¤ï¤º¥Ó¥Ó¤ë¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤ÎÅò¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë²¹Àô¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡Ú²¹Àô³¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ì¥È¥í¤µ¤ò³Ú¤·¤à¡Û
¤ª¼¡¤Ï¤ä¤¹¤µ¤ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²á¤´¤·Êý¤òÅÁ¼ø¡£¤ä¤¹¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤¬2¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤²¹Àô³¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤òÆÈ¤êÀê¤á¡ª¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×´¶¤ò³Ú¤·¤à¤Ù¤·¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¤ä¤¹¤µ¤ó¤Ï1Æü¤Î¤¦¤ÁÍ¼Êý¤ÈÌë¤Î2²ó¡È²¹Àô³¹Ãµº÷¡É¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤¹¤µ¤ó¤¬½ä¤Ã¤¿·§ËÜ¸©¤ÎÆüÆàµ×²¹Àô¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¼ñ¤Î¤¢¤ë·úÃÛÊª¤Î¿ô¡¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡£º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤â¡ÖÉ÷¾ð¤¬¤¢¤ë¤Í¡×¡¢¡Ö¤¤¤¤¤è¤Í³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤ÎÆ»¤¤¤¤¤Í¡Á¡×¤È²¹Àô³¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÌë¤Î»¶ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¤¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤Î³«¤¤¤Æ¤¿¤ªÅ¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡×¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤¦¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç1¿Í¤ÇÊÌÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âé¸ïÌ£¤À¤È¸ì¤ë¡£
¼¡¤Ë¤ä¤¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ÎÍÌ¾¤Ê¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¡Ê2001Ç¯¸ø³«¡Ë¤ÎÉñÂæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¤Ä¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÎ¹´Û¤ò¾Ò²ð¡£·²ÇÏ¸©¤Î»ÍËü²¹Àô¤Ë¤¢¤ë¤³¤ÎÎ¹´Û¤Ï¡¢Ãë¤ÈÌë¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È¤¤¤¦¡£º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤Î´¶¤¸¡×¡¢ÆüÂ¼¤â¡Ö¤³¤³¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡¢¡Ö¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×´¶¤¢¤ë¤Ê¡Á¡×¤È¡¢2¿Í¤È¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¥ì¥È¥í¤Ê²¹Àô³¹¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È£¡ÚÅò¤ÎÁ¯ÅÙÈ´·²¡ª¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤Î¸ø½°Íá¾ì¡Û
ÅòÌî¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢·ê¾ì²¹Àô³¹¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¡Ö²¹Àô³¹¤ò¿¼¤¯Ì£¤ï¤¦¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸ª¤Þ¤Ç¤É¤Ã¤×¤ê¤Ä¤«¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸ø½°Íá¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¸ø½°Íá¾ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÅò¤ÎÁ¯ÅÙ¤¬È´·²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£ÀÎ¤Ï¸»Àô¤ò±ó¤¯¤Þ¤Ç°ú¤¯µ»½Ñ¤¬Ë³¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸»Àô¶á¤¯¤Ë¤Þ¤º¸ø½°Íá¾ì¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¡¢¤½¤Î¼¡¤ËÉÕ¶á¤Ë½ÉÇñ»ÜÀß¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸ø½°Íá¾ì¤ÎÊý¤¬Åò¤ÎÁ¯ÅÙ¤¬È´·²¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¤µ¤é¤Ë¸ø½°Íá¾ì¤Ï100±ß¤ä200±ß¤È¤¤¤Ã¤¿ÇË³Ê¤ÎÃÍÃÊ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¥³¥¹¥Ñ¤âºÇ¶¯¡£ÃÏ¸µÌ±¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤âÌ¥ÎÏ¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº´µ×´Ö¤Ï·²ÇÏ¸©¤ÎÁðÄÅ²¹Àô¤Ç¸ø½°Íá¾ì¤ò¤Ï¤·¤´¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£¡Ö°¤Éô¤Á¤ã¤ó¡Ê°¤ÉôÎ¼Ê¿¡Ë¤È¤â¤¦1¿Í¤ÎÍ§Ã£¤È¤Ç¡¢3¿Í¤Ç¡×¡¢¡Ö°¤Éô¤Á¤ã¤ó¤ËÁðÄÅ¹Ô¤³¤¦¤è¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢Snow Man¡¦°¤Éô¤È¤Î²¹Àô¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£ÆüÂ¼¤Ï¡Ö°¤Éô¤Á¤ã¤ó¤¬·ë¹½¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¥¬¥ó¥¬¥ó¡Ê¤½¤Î¾ì¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¡Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢°¤Éô¤Á¤ã¤ó¤¬Á´ÉôÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ë¡×¤È°¤Éô¤Î¤ä¤µ¤·¤¤°ìÌÌ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÅòÌî¤µ¤ó¤¬¡ÈºÇ¶¯¸ø½°Íá¾ì¡É¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢»³·Á¸©¤ÎÂ¢²¦²¹Àô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀî¸¶Åò¶¦Æ±Íá¾ì¡×¡£¤³¤Î¸ø½°Íá¾ì¤Ï¡¢Â¸µ¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¸»Àô¤¬Í¯¤½Ð¤ëÆüËÜÍ¿ô¤Î¥ì¥¢¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ÆüÂ¼¤â¡Ö¤Ø¡Á¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ë¡ª
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÈþÈ©¤ÎÅò¤È¸À¤ï¤ì¤ë¹â¥¢¥ë¥«¥êÀ²¹Àô¤¬Í¯¤½Ð¤ë¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ê¡¢Ä¹Ìî¸©¡¦ÇòÇÏÈ¬Êý²¹Àô¤ÎÅò¤¬ÆÃÊÌ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£ÂÅò¤Ç¤½¤Î¸úÇ½¤òÂÎ´¶¤·¤¿º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤¢¡Á¤¤â¤Á¤¤¤¤¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤â¤Á¤¤¤¤¡×¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤ª¸ß¤¤¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë²¹Àô¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤ï¤«¤ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ê¡¢²¹Àô³¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µÅÚÍËÆü¤è¤ë11»þ30Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷
ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
½Ð±é¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¡ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÌðÌî¾°»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Çð¸¶Ë¨¿Í
±é½Ð¡§ÅÄÂ¼¹¬Âç
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Ç¡¼¥¸¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/
Hulu¡§https://www.hulu.jp/sakusakuhimuhimu-oshinofuruyoru
TVer¡§https://tver.jp/series/srszluphnh
X¡§https://x.com/sakusakuhimhim
Instagram¡§https://www.instagram.com/sakusakuhimhim
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@sakusakuhimhim
ÈÖÁÈ¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à