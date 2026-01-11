本日1月11日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、小雪が登場！クールでミステリアスな役柄が印象的だが、実は撮影現場やプライベートでは超フランクな一面を見せるという意外なギャップが。俳優仲間や家族からの証言をふまえ、知られざる素顔を明かす。

◆上白石萌歌が涙した母のような一面

番組では小雪の知られざる素顔について、俳優仲間へのアンケートやインタビューを実施。ドラマで共演する上白石萌歌は、撮影現場で周囲に対しフランクに話しかける小雪の姿を明かす。さらに上白石は、小雪が自身のために手料理をふるまったエピソードを披露。思わず涙がこぼれたという「愛の詰まったお昼ご飯」について振り返ると、小雪はフランクに話しかける理由や、おもてなしをする際に気を付けていることを口にする。

◆1つ上の姉・弥生さんの存在

周囲に対し“母”のように接することもある小雪だが、インタビューに答えた俳優仲間の鈴木浩介は「末っ子っぽい」甘えん坊な一面を見たことがあるという。番組では小雪の1つ上の姉で、現在は小雪の芸能活動をサポートしている弥生さんにインタビューを行い、姉妹の関係性を紐解くことに。“幼少期に誘拐されかけた”という衝撃的なエピソードなどから、小雪自身も「結びつきが深い」と語る姉との絆に迫る。

◆若かりし頃の自分

姉へのインタビューを受け、もともと人前に出るのは好きではなかったことを明かした小雪。かつては先々への不安を抱いていたというが、母になったことでその心境に変化があったという。そんな小雪に番組MCの井桁弘恵が、28歳として抱く人生への悩みを相談。選択肢の多い時期だからこその迷いに対し、自身の20代を振り返った小雪が送ったアドバイスとは？

◆母になった今、改めて感じる姉への感謝

番組のなかで子育ての様子についても明かした小雪。「悩みまくり」と口にしながらも、その方針について夫とはあえて“擦り合わせない”のだという。それでも家族への感謝が尽きることはなく、母となったことで新たな学びも芽生えたのだとか。最後に姉・弥生さんからの手紙を受け、小雪は姉と歩んできた人生を振り返りながら、かけがえのない存在への思いを打ち明ける。