篠原涼子主演 日本テレビ系 1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』が、本日1月11日（日）よる10時30分〜スタート！

本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇を描くサスペンスドラマ。真面目で勤勉に生きてきた女性刑務官・冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに、これまで守り続けてきた“正しさ”を少しずつ失っていく。さらに、こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込みながら、三人の関係は予測不能な方向へと進んでいく。放送開始を前に、新たな場面写真を公開。

■篠原涼子 厳格な女性が“悪女”へと変貌していく役に衝撃

本作で主人公のこずえを演じる篠原は、「規律の番人である女性が殺人犯と脱獄に向かっていくところに本当に衝撃を受けました。そして、同時に『どういうことなのだろう？』と引き付けられ、覗いてみたい気持ちが大きくなりました」と語る。

さらに、「先が読めないので飽きさせないドラマになっています。またサスペンスドラマであると同時に、脱獄劇もあり禁断のラブストーリーもあります。ぜひ、応援して頂けたらと思います」と視聴者へメッセージを送った。

■放送前から60秒PR動画が225万回再生 TVerお気に入り登録者数が27万人を突破

放送開始前にもかかわらず、本作の日テレドラマ公式YouTubeの60秒PR動画は225万回を突破、そしてTVerお気に入り登録者数は27万人を突破（※1月9日時点）。また、本作の番組公式X（@punchdrunk_ntv）にもコメントが寄せられ、衝撃のストーリーと人間ドラマへの期待が放送前から高まりを見せている。

女刑務官は、なぜ道を踏み外したのか――。正しさを信じて生きてきた一人の女性が、運命的な出会いによって“悪女”へと変貌していく物語。衝撃的なストーリーを示唆するオープニングにも是非ご注目を。『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』は、いよいよ今夜10時30分 放送スタート。

第1話 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

▼番組公式SNS

番組公式X：@punchdrunk_ntv

番組公式Instagram：@punchdrunk_ntv

番組公式TikTok：@punchdrunk_ntv

番組公式ハッシュタグ：#パンチドランクウーマン