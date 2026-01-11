本日1月11日（日）よる7時より日本テレビ系で「世界一受けたい授業 2時間SP」を放送。復活第2弾の今回は「新春ダマされるなSP」。

生成AIの発展で今年急増しそうなフェイク詐欺。何が本当で何がフェイクか、ダマされない方法を学ぶ！国会議員にしてAIのエキスパート・安野貴博氏も緊急来校！フェイクだらけのSNSと付き合うコツとは!?

知っていれば得するおカネの授業！日々最高値を更新し続ける金は本当にもうかるの？補助金や助成金の活用術など、気になるおカネの疑問を徹底解説！

さらに、日本を脅かす「スパイ」。いま国会で議論が進んでいるが、その驚きの実態が明らかに。

◆フェイクだらけの世界でダマされない方法

本物と、AIが作った偽物との見分けがつかなくなってしまっている昨今。ダマされてはいけないフェイクニュースや詐欺などの対処方法をその道のプロに学ぶ。

まずは生徒たちが衝撃映像を見てフェイクか本物かを当てるクイズに挑戦。「工事現場の穴に転落するクマ」「強風で飛んで行く車」など、本物か偽物か見分けがつかない映像の数々に「全然当たんないよ！」と一同大苦戦！

フェイクニュース拡散の仕組みを研究している笹原氏は「今やこういうリアルなフェイク動画はスマートフォンやパソコンで誰でも簡単に作ることができる」と話し、くりぃむしちゅー・上田晋也と有田哲平の写真をもとに、2人が仲良くじゃれ合うフェイク動画を作成。本物そっくりの動きに、有田も思わず「これスゴくない!? 写真からでしょ!?」とびっくり。さらに、佐藤栞里が東京ドームでコンサートをしたり、モグライダー・ともしげがスーパー戦隊になったり…パソコン1つであっという間に出来る超リアルなフェイク動画の世界にスタジオ騒然。そんなフェイク動画を見抜く方法はあるのか？笹原氏は「簡単に見分ける方法が1つだけある」というが、果たしてそれは？

AIのエキスパートにして参議院議員の安野氏も緊急来校。フェイク動画やAI問題に国はどう対応すべきか？シニア世代はAIとどう向き合えばいいのか？安野氏が独自の目線で解説。また、「役者もAIに仕事を奪われてしまうの？」「人間の政治家は必要なくなるの？」「SNSを見る時に注意した方が良いことは？」などの質問に軽妙に答え、生徒たちは「なるほど！」「面白い！」と納得の声を上げる。

◆知っていると得する事かもしれない！おカネの授業

2時間目は、エコノミストとして世界経済の未来を予測するエミン・ユルマズ氏を先生に迎え、「知らないと損しちゃうおカネの話」と「今年の景気はどうなるのか」を学ぶ。

まずは知っている人だけが得する助成金・補助金について。各地の自治体で実施されている助成金や補助金は、買い物をした時に申請すればお金が返ってくる制度。たとえば東京都では、省エネ性能が高いエアコンに買い替えると値引きになるとか。ほかにも「家の○○を交換すると最大4万円」「高齢者が○○○を買うと最大3万円」など、東京都が実施している助成金や補助金を紹介すると、スタジオは「ウソでしょ!?」と驚きの声に包まれる。

さらに地方にはユニークな制度が。秋田県横手市では○○○をして2万円!? 大阪市では子どもが○○○をして月1万円!? ファイナンシャルプランナー1級の資格を持つサバンナ・八木真澄も「すごく助かってます」と積極的に活用している制度とは？

また、知らなきゃ損！ほったらかしで儲ける方法も大公開。「電動キックボードLUUPでひと月ウン万円」「ポイントが勝手に増えてウン万円」など続々。税金がかからない資産運用として多くの人が利用しているNISAで、間もなく始まるお得な新制度も紹介。

◆危険!? ヤバすぎるスパイの世界を学ぶ

国会で「スパイ防止法」が議論され、何かと話題のスパイ界隈。一体どんな脅威があるのか？日本の安全保障を研究し、世界各国のスパイ事情を知るスパイ研究の第一人者・落合浩太郎教授（東京工科大学）から学ぶ。

そもそも日本にスパイはどれくらい潜んでいるのか？落合氏いわく、アメリカ、ロシア、中国、その他アジアからヨーロッパまで、世界中のスパイが日本に来ていると考えられ、「全体で10万人いるという人もいる」。するとアン ミカが、「20年前に付き合った彼がスパイだった」と衝撃発言。正体不明にもかかわらず口説かれて婚約までした元カレとの奇妙な日々を明かすと、落合氏は「業界用語でいうアクセスエージェントだったのではないか」と見解を示す。アン ミカが狙われた「アクセスエージェント」とは一体？

日本にスパイがいると、実際にどんな困ったことが起こるのか？我々の身近なところでいえば「産業スパイ」による被害が考えられると落合氏。そもそも我々一般人でもスパイを見分けることは可能なのか？落合氏によれば、スパイかもしれない人物には6つの特徴があるという。「○○が話せる人」「電車で急に○○する人」「日本一長い○○にいる人」など、あなたの周りにいたら要注意・スパイの特徴とは？そんなスパイたちの実際のスパイ活動を捉えた決定的瞬間を公開。ドラマ『VIVANT』でも使われたあの手口は本当にあった!? 衝撃映像にスタジオ戦慄！