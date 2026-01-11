冬の主役＜７＞スノーボード女子 ビッグエア、スロープスタイル 村瀬心椛 ２１ （ＴＯＫＩＯインカラミ）

ミラノ・コルティナ冬季五輪、パラリンピックイヤーが幕を開けた。

長く日本をリードするエースや新星など本番を間近に控えたアスリートの今を紹介する。

技術＋表現 「格好良く」

スノーボード・ビッグエア（ＢＡ）とスロープスタイル（ＳＳ）に日本選手のメダル量産の期待がかかっているのは自覚している。「日本人のスノーボーダーの強さを示したい」。２０２２年北京五輪ＢＡ銅メダリストで昨年の世界選手権を制した現女王の言葉には、日本女子をリードしてきたプライドが垣間見える。

昨年１１月の欧州合宿。女子では世界初とされる「バックサイドトリプルコーク１６２０」（縦３回転、横４回転半）に成功し、その動画がＳＮＳで話題を集めた。

五輪シーズンに高難度の回転技で更なる進化を印象づけたが、その一方、北京大会後に評価を受けるようになったのは滑りの「表現力」だ。板をつかむ動作の「グラブ」にも個性を出し、ＳＳでは障害物を越える際の板の使い方なども多彩で、海外選手からは「『スタイル』のあるライダー」とも呼ばれる。

村瀬が口癖のように「格好いい滑り」と言うのが、こうした技術と表現力を両立させた滑りだ。「見ている人に『この子だけちょっと違うよね』という印象を残したい」。結果だけでなく、貫き続けるこの姿勢がエースたるゆえんだろう。

４年間で苦悩も経験した。２３年のＸゲームズで左足首を骨折し、その年の世界選手権を欠場。治療期間が高校卒業の時期と重なり、友人たちが新しい道に踏み出す中で自分は今後どのように競技を続けていくかに葛藤があった。約２か月間実家で塞ぎ込み、「メンタルがやられて一番苦しかった」という。

気持ちを前向きにさせてくれたのは、１７歳３か月でデビューし「五輪が自分にとってどんな舞台なのか、当時は答えがわからなかった」という北京大会の記憶だった。同じ種目の選手でもある２学年下の妹・由徠（ゆら）（１８）が五輪初出場を目指す姿も目の当たりにし、優勝を逃した当時の思いと「銅では終われない」という意欲が湧いた。

競技者として高みを目指す一方、ＢＡで初優勝した昨年３月の世界選手権後に「競技の魅力を広めて人気スポーツにしたい」とユーチューブのチャンネルを開設し、自身の滑りを発信する活動にも力を入れている。心身ともに充実する今、「五輪は『自分の人生』と言っていいのかな」と思えるようになった。

「ビッグエアもスロープスタイルも自分の技を決めれば絶対に勝てる」と頼もしい。２１歳で迎える２度目の五輪は「表彰台のてっぺんを狙う」。確かな自信を携え、はっきりと言った。（小沢理貴）

［名場面］超大技挑戦 岩渕に喝采

◆２０２２年北京五輪 ビッグエア決勝で当時２０歳の岩渕麗楽（バートン）は最終３回目、逆転の表彰台を狙って後ろに３回宙返りする「トリプルアンダーフリップ」を繰り出したが惜しくも転倒。当時、試合で成功した女子選手がいなかった超大技に五輪の大舞台で果敢に挑んだ。演技を終えた他の海外の選手たちが次々に岩渕を抱きしめたシーンが大会のハイライトの一つになった。銅メダルの村瀬に次いで、岩渕は２大会連続で４位に入賞した。