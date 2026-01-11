大相撲初場所は11日、東京・両国国技館で初日を迎える。10日は土俵祭りが行われ、八角理事長（元横綱・北勝海）らが場所の安全を祈願した。正月を挟む変則日程などで波乱の多い場所。両横綱が体調面で不安を抱える中、スポニチ本紙評論家の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）は安定感のある新大関・安青錦（21＝安治川部屋）に注目した。

初場所は年6場所の中で最も調整が難しいイメージを抱いています。年末年始を挟む変則日程、古傷を抱える力士には寒さもこたえます。体調管理にはかなり気をつけないといけない場所です。

新大関の安青錦は初場所だけでなく今年の注目株と言える存在です。入幕から5場所連続で2桁勝利。安定感もあるので特に変わる必要はありません。低い前傾姿勢の形を持っているので、自分のスタイルを貫けば問題はありません。強いて課題を挙げれば大の里や義ノ富士のように下から力で押し上げてくるタイプへの対応です。体重も増やしながら圧力負けしない体づくり。徐々に対応力も良くなっているので、クリアできると最高位の可能性は高まるでしょう。

大の里は痛めた左肩を気にし過ぎですね。自分もそうでしたが、故障中は腰は下りているかとか故障箇所が痛むか痛まないかなど、変に意識をしてしまう。自然と体を動かさないといけないのに、いろいろと試したい気持ちが強すぎて後手に回っている相撲が多かった。気持ちは分からないではないですが、まるでロボットみたいな動きなんです。左差しも試みていましたが、自然とその形になることができれば道は開けます。ひと皮むける絶好のチャンス、師匠目線では逆にどういう戦いをするか楽しみはあります。

豊昇龍はケガとの闘いは熟知しているので出てくる以上は綱の責任は果たしてくれるとみています。稽古では十分体を動かしているので、ケガへの対処は抜かりないでしょう。今年は15日間好不調の波をつくらないことがテーマです。

7日の佐渡ケ嶽部屋への出稽古では琴桜の出来の良さが目につきました。早い時間からしっかり基礎をやっていましたし、下半身の安定感と出足の威力も目立った。最近はケガで本調子を欠いていましたが、久々に場所を引っ張ってくれる期待が持てる状態です。（元横綱・稀勢の里）