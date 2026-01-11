TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前6時20分に、なだれ注意報を一関市、奥州市、金ケ崎町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岩手県・一関市、奥州市、金ケ崎町に発表（雪崩注意報） 11日06:20時点

岩手県では、風雪や高波、落雷に注意してください。内陸では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■盛岡市
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■花巻市
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■北上市
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■一関市
□なだれ注意報【発表】
　13日にかけて注意

■二戸市
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■八幡平市
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■奥州市
□なだれ注意報【発表】
　13日にかけて注意

■滝沢市
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■雫石町
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■葛巻町
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■岩手町
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■紫波町
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■矢巾町
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■西和賀町
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■金ケ崎町
□なだれ注意報【発表】
　13日にかけて注意

■軽米町
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■九戸村
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■一戸町
□なだれ注意報
　13日にかけて注意