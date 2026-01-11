【なだれ注意報】岩手県・一関市、奥州市、金ケ崎町に発表（雪崩注意報） 11日06:20時点
気象台は、午前6時20分に、なだれ注意報を一関市、奥州市、金ケ崎町に発表しました。
岩手県では、風雪や高波、落雷に注意してください。内陸では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■盛岡市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■花巻市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■北上市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■一関市
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■八幡平市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■奥州市
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意
■滝沢市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■雫石町
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■葛巻町
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■岩手町
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■紫波町
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■矢巾町
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■西和賀町
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■金ケ崎町
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意
■軽米町
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■九戸村
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■一戸町
□なだれ注意報
13日にかけて注意