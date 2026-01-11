〈51歳の時に“予想外のプロポーズ”…「法律婚は考えていなかった」伊達公子（55）が5年の同居→再婚を決めるまで〉から続く

元世界ランキング4位のテニスプレーヤー・伊達公子さん（55）。元レーシングドライバーのミハエル・クルムさんとの結婚と離婚は、人生に大きな影響を与えた出来事の一つだという。当時を振り返って思うこと、伊達さんの背中を押したクルムさんからの“言葉”、現在の夫と掲げる「人生の目標」とは？（全4回の3回目／続きを読む）

伊達公子さん。現在はジュニア育成やテニス界の環境整備にも尽力している ©末永裕樹／文藝春秋

――3年前に再婚された今の旦那様と、元夫のクルムさん夫婦との4人で食事されることもあるとか。

伊達公子さん（以下、伊達） はい。なかなか日本人夫婦では聞かない話かもしれませんよね（笑）。マイク（ミハエル・クルムさんの愛称）とモナコに住んでいた頃、ヨーロッパでは離婚しても交流を続ける家族をたくさん見てきたし、ドイツ出身のマイクにもこれが当たり前と言われてきたので、自分たちがいざそうなった時も、交流するのは自然なことでした。

――クルムさんと離婚されたのは、2016年9月でした。

伊達 マイクがレーシングドライバーを引退し、私も現役に終止符を打つ時期になった頃、残りの人生を考えたんですよ。あと50年以上あるのに、このままの生活スタイルでいいのかと。

マイクのことは大好きでした。現役時代はお互いの活躍が励みになったし、刺激にもなった。2人とも世界を転戦していたので、移動中にどこかの国の空港で10分だけでも会える時間を作っていました。

ただ彼は、プライベートでは本当にマイペースなんです。食にこだわる私とは正反対。極端に言うなら食事はチョコレートかサプリがあればいいというような人で、おいしいものを食べても、その価値が分からないって話していました。彼が家で食べるのはとんかつかパスタ。すると私の料理のレパートリーもグンと狭まってしまって。

引退後、共に過ごす人生プランが見えてこなかった

――価値観のすれ違いがあったんでしょうか。

伊達 そもそも、私は外に向かってエネルギーを発散したいタイプだけど、マイクは内に向かうタイプ。競技に向かう心のベクトルはビシーッと一緒だったのに、日常生活となると全く逆の方向でした。だから、引退した後、2人で共に過ごす人生プランが見えてこなかった。

若い頃は好き、という感情で人生を回せることはあっても、50歳を迎えるくらいになると、求める時間の過ごし方も異なってくるんですよね。それはきっと彼にとっても同じで、同じ人生を歩んでいくにはどうしたらいいか、何度も話し合いました。彼は「同じ趣味を見つけよう」って提案してくれて、同じ方向に興味を向けるようにと、色々話し合ったんですけど、結局それも見つけられなかった。

彼は犬が大好き。私も好きですけど、かつて子どもの話をした時に、「犬でも子どもでも、どっちでもいいんじゃない」と。いや、それは違うでしょ、って。そんなマイペースな人ですが、彼をとてもリスペクトしていましたし、行動や性格も尊重したかったんです。

元夫の再婚報告に「これほど涙が出るのかと…」

――それでいったん距離を置こうと。

伊達 マイクに、「離婚した方が仲良くなれるかも」と言われたのが大きかったですね。そうだな、って思ったんです。「離婚はネガティブなことじゃないし、表に見える関係性は変わったにしても、キミコに何かあったら僕はいつでも助けるし、どんな時でも味方だから」とも。

それで一旦離婚し、別々の道を歩んでみて、もしそれでもお互いが必要とあればまた結婚してもいいかなと考え、15年間の結婚生活を終わりにしました。

その後、マイクの方が先に再婚したんですよ。報告を受けたときは、これほど涙が出るのかと思うくらい号泣です。

――どんな気持ちからの涙だったんでしょうか。

伊達 嬉しくて、嬉しくて！ 離婚してからも「ちゃんと生活できているのかな」って心配していました。お相手は長年彼が所属していたチームのマネジャーさんで、彼のプロ意識もこだわりも、いわばマイクのすべてを知っている人でした。これ以上に相応しい相手はいないなと思いました。

マイクらしい生き方が出来る最高のパートナーを見つけたんだ、と嬉しかったし、もう彼のことを心配しなくていいという安堵の涙だったのかもしれませんね。

伊達公子さんの背中を押した“元夫の言葉”

――別れても大切な存在なんですね。

伊達 マイクから受けた影響は本当に大きいですね。マイクと出会わなかったら、離婚したら交友を絶つ、という考えになっていたかもしれませんし、それ以外の考えにおいても、たくさん刺激をもらいました。

とにかくマイクは、私がためらったり、踏み出せないでいたりすると「なんで！」と言うんです。いつも、「Why not?（なぜやらないの？）」と。

――「Why not」。刺さる言葉ですね。

伊達 シンプルな思考になれますよね。実は、2008年に現役復帰をするときも結構ぐちゃぐちゃ考えていたんですよ。後輩たちに刺激を与えたいという信念はあったけど、37歳で身体は大丈夫か、周りはどう思うか、本当に若い選手たちのモチベーションになれるのかなどと、なかなか一歩踏み出せないでいたんです。なんか、恥ずかしい思いもあって。

でもマイクが「キミコはやりたいんでしょ」「どうして他人のことを気にするの」。「Why not?」「Why not!」なんですよ。この言葉には、常に背中を押されてきましたね。

結局、シンプルに考えると物事の神髄って見えてくるんですよね。だから当初、今の夫に一度フラれても、諦めることはなかったし（笑）。

――伊達さんは現役の頃も今も生き生きしているようにみえます。「人生のピーク」を考えたりはしますか？

伊達 私は自分の人生を他人と比べたこともないし、自分の過去と比べたこともありません。だから、私の人生はいつもピーク（笑）。そのように過ごしたいとは思っています。でも、20代の頃は、人生の運は限られていると思っていましたね。

50代になって、人生はさらに充実している

――世界ランキングトップ10入り（最高4位）や、4大大会でベスト8など、数々の“日本人初”記録を打ち立ててきました。

伊達 それで、私の運は全部使い果たしてしまった。そう思っていました。だから30歳を迎える時はすごく恐怖でした。29歳最後の夜はもうどん底にいる気分だった。これからはブルーな日々がつづくのか、って。

でも、30歳になっても何も変わらない。マイクに出会い、テニスの世界ツアーにも復帰して、あれ、なんか楽しいぞ、って。40代になってさらに楽しくなり、50代になってさらに充実した人生を送っている。歳を重ねることって、実は幸せの分母が増えることじゃないかって。

――きっと、100歳になっても生き生きしているんでしょうね。

伊達 私は120歳まで生きるつもりでいますけど、夫には少なくとも100歳を一緒に迎えようね、と話をしています。夫は「そこまで生きられるかな」と笑っていますけど。そのためには健康でいることが一番。

――それで山登りを始めたんですか？

伊達 始めたきっかけは、体の衰えを感じたからですね。もうかつてのようにテニスは出来ないので、長くできるスポーツにシフトしたいと考えたときに、登山はいいかなって。自分の体力に合わせて出来るし、手術した膝のリハビリにもなります。

――パートナーと一緒に？

伊達 彼は仕事が忙しくて何日も休めないんですよ。元々山は好きみたいだけど、一緒に行けるのは年に1回ぐらい。私は年に4〜5回登攀し、テントも張ります。夫が行かないときはガイドさんに同行してもらいます。

でももともと、私はダッシュ系の人間なので登山は向いていないんです。虫も苦手だし、登っているときは胸が苦しいし、なんでこんなことをやっているんだろうと思うけど、黙々と頂点を目指す行動がフィットしますね。必ず頂に辿り着きますし、その時の爽快感は格別です。（つづく）

（吉井 妙子）