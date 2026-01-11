「AIではなく、日本に実在する至高の女こと私」 フォロワー500万の165cm美女、圧倒的プロポーションにネット衝撃
クリエイターのちゆうが、11日までにエックスを更新。美しさあふれる姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」 水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心にSNSで活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
今回は、ショートパンツ×ミニ丈のニット姿を披露。「Grokで作られたAIではなく、日本に実在する至高の女こと私」とつづった。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「存在してくれてありがとうございます」などのコメントが寄せられた。
引用：「ちゆう」インスタグラム（@_chiyuu_）、エックス（@OoChiyuUoO）
