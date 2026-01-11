『ぜんぶ、あなたのためだから』初回 クールでミステリアスな七五三掛龍也が話題「威力えぐ」「新鮮」
藤井流星が主演し、七五三掛龍也が共演するドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第1話が10日に放送。七五三掛のクールでミステリアスな演技に反響が集まっている。
【写真】『ぜんぶ、あなたのためだから』第1話より 超攻撃型ラブサスペンスが開幕
原作は、気鋭の作家・夏原エヰジ（なつばら・えいじ）が2025年3月に発表した同名小説。
ある日、結婚式場では新郎の和臣（藤井）と新婦の沙也香（井桁弘恵）の挙式が行われていた。参列者は少人数ながらも、挙式と披露宴は温かく和やかな雰囲気で進む中、カメラマンとして参加していた桜庭（七五三掛）は、偽善に満ちた予定調和な式の進行に飽き飽きとしていた。
そんな中、披露宴でバイオリンを披露していた沙也香を突如悲劇が襲う。痛みで歪んだ表情、沙也香の手から落下するバイオリン。そして次の瞬間、沙也香は血を吐き、倒れてしまった。
和臣は、新居“になるはずだった”マンションで憔悴。警察に相談するべきだと言う和臣に対し、沙也香の母の香（松下由樹）は落ち着いて考えるよう諭した。その直後、桜庭がマンションに現れる。桜庭は結婚式の写真を見せ、沙也香の持っているシャンパンだけ色が違うと指摘。沙也香に毒が盛られていたかもしれないと考えた和臣は、愕然とし、自分で犯人を見つけようと決心した。
その後、和臣は桜庭を訪ね、犯人探しに力を貸してくれと懇願。和臣は涙を流しながら決意を伝え「桜庭さんなら信用できる」と言って土下座をした。桜庭は「わかりましたよ。毒の可能性を報告したのは僕なので、ちょっと責任感じてましたし」と受け入れるのだった。
普段の柔らかい雰囲気とは異なる、クールでミステリアスな七五三掛に、視聴者からは「可愛さ封印したしめちゃんと威力えぐ」「ひっくり返りそうなギャップ」「新鮮すぎ」「新しい一面」「最高にかっこいい」などの反響が集まっている。
ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。
