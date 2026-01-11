〈元夫の再婚報告に「これほど涙が出るのかと…」伊達公子（55）が明かす、元夫クルム氏との“新しい関係”〉から続く

全豪、全仏、全英でベスト4に入るなど、世界のトップで活躍したテニスプレーヤーの伊達公子さん（55）。2017年に二度目の現役生活を終え、現在は日本女子テニス界の発展やジュニア育成、さらには環境整備にも注力している。

【画像】「素敵すぎる…」笑顔でピッタリ寄り添う伊達公子さんご夫婦の姿、現役時代の秘蔵ショットも…この記事の写真を全て見る

日本テニス界が抱える課題や、自身の現役時代を振り返って思うこと、いま描く“最終的な夢”とは？（全4回の4回目／はじめから読む）



伊達公子さん ©末永裕樹／文藝春秋

◆◆◆

――2017年、46歳の時に二度目の引退をされて、現在はテニスのジュニア育成にも情熱を傾けています。

伊達公子さん（以下、伊達） 引退した2年後、2019年からジュニア育成のプロジェクトをスタートさせました。2年周期で計8回のキャンプを行っています。今年から4期生が加わりました。参加者は小学6年から中3までの8人。応募者の中から書類審査や面接、実技テストで選抜しています。本気で世界を目指す女子選手を育てたいんですよね。

世界で戦うためのメンタル面を重視した指導

――具体的にどんな指導をやっているんですか？

伊達 オンコートにおけるテクニック的なこと、フィジカルはもちろん、世界を目指すために必要なイロハです。私たちが当たり前と思っていることでもジュニアには分からないことが多く、それを一つ一つかみ砕いて伝えています。テニス界の世界の動きだったり、組織の仕組みだったり、あるいは流れだったり。世界のジュニアたちはどんな大会に出てどうステップアップしているのか、そして世界で勝つための思考法とか、私の体験や世界の最新情報など織り交ぜ、セミナーで伝えています。

――伊達先生は厳しそうですね。

伊達 いやいや、優しいもんですよ。彼女たちはタメ語で喋ってきますし（笑）。これだけ年齢差があると、彼女たちにどこまで響いているのか、本音は分からない部分がありますね。

基本は世界で戦うまでの道筋とか方法論、メンタル的なことを重要視しています。例えば、試合に入るまでの心の持っていき方、練習に取り組む姿勢などを具体的に話すけど、敢えて細部には触れない。どちらかというと、気づきを与え、自分で考えられるように仕向けています。

プロになれば自立した考えを持っていないと通用しない。そのための準備をお手伝いするという感じですかね。

――ジュニアを教えるだけでなく、日本国内にジュニアの国際大会を3つも創設しました。

伊達 グランドスラムジュニアに出場するためには、ITF（国際テニス連盟）ジュニア大会に出場しポイントを稼ぐ必要があります。でも、ジュニア世代は金銭的な面もあって国外に何大会も出場するのは厳しい。ポイントを持っていないと、国際ジュニア大会には出場できないんです。その矛盾を解消するためには、日本国内でITF基準の国際大会を開催するしかないんです。

国際大会を作ることは簡単ではなかったですが、国際大会が開催できる世界基準のハードコートのある愛媛県、岐阜県、久留米でそれぞれ地元の多くの方にご協力いただいてITFジュニア大会を開催できるようになりました。

伊達公子自ら研究した、日本と海外の“大きな差”

――コートの問題もありますよね。伊達さんが二度目の現役生活を終えてすぐ、早稲田大学大学院に通われて、ご自身で研究されたテーマでもあります。

伊達 サーフェス（テニスコートの表面素材）を論文にするというテーマが決まっていました。そこで世界で活躍するトッププレイヤーたちが、どんな環境で幼少期から今日に至ったのかアンケートに協力してもらい、研究しました。

――国内外のプレーヤーやコーチ、関係者7000人にアンケート調査されたと。

伊達 はい。そこで日本と海外の大きな差として露呈したのが、サーフェスの違い。強豪国の選手の多くは子供の頃からハードコートかクレーコートで練習している。一方日本は50％が人工芝です。国際大会のほとんどがハードコートかクレーコートなので、人工芝でバウンドの感覚を養った日本選手が、世界で勝てない理由の一つになっていると確信したんです。

――たとえば日本女子ゴルフ界でも、大会期間を3日間から4日間に増やしたり、コースを難しくしたりするなどして国際基準にシフトすると、海外で活躍する選手がぐんと増えましたよね。

伊達 ジュニアの頃は急に成長する時期でもあるので、環境が整備されていないと伸びるものも伸びない。だから日本で出場できる国際ジュニア大会の重要性を感じたのです。100位以内にいる日本人女子は大坂なおみ選手くらい。寂しいじゃないですか。

――育成だけでなく環境整備もやると。

伊達 日本人女子がベスト10に入るためには何が必要なのか、課題を一つ一つ抽出し、それをどのようにしてクリアしていくか、そのためにはどこを動かし、誰の協力を得なければならないのか、と日々思案しています。

伊達公子はなぜ世界トッププレイヤーになれた？

――では、なぜ伊達さんは、テニス環境が今ほど整っていなかった時代に、シュテフィ・グラフやコンチタ・マルティネス、アランチャ・サンチェスらと張り合い、世界ランク4位にまでなれたんでしょうか？

伊達 うーん、どうしてだったんだろう……。情報がない時代だったのが良かったのかな。他に日本人選手もいないから突き進むことしかできなかった。情報がないと、逃げ道を探す術もないじゃないですか。今は、10代でもすぐにネットで「自分はこのくらいのレベルなんだ」とわかってしまう。その中で頑張るのは根気がいるんじゃないでしょうか。

――伊達さんは海外遠征にも一人で行かれていましたね。

伊達 若い頃は、時には一人で世界を転戦していました。当時はパソコンもなかったので、日本を離れると大会スケジュールに合わせて飛行機を手配し、ホテルの予約も自分で。

しかも和食以外は口にしたくなかったので、お米と炊飯器を抱えて各国を移動していました（笑）。後半は、コーチやフィジカルトレーナーやマッサージの方に同行してもらっていましたが。

まあ、負けず嫌いではありました。でも、シュテフィ・グラフやモニカ・セレスなどに比べたら、私なんて赤子みたいなものです。彼女たちの負けん気は怖かった（笑）。

37歳で現役復帰した理由は…

――でも、37歳で復帰したセカンドキャリア時代は楽しそうでした。

伊達 復帰の大きな理由は、女子テニス界の底上げが目的だったんです。世界で活躍する日本女子選手がいなくなったので、コートに復帰した私を踏み台にして世界に行って欲しかったんです。噛ませ犬のつもりというか。

――それでも、復帰1年後にはWTA（女子テニス協会）ツアーで優勝しただけでなく、世界最年長勝利記録を幾度となく樹立しました。

伊達 47歳まで約10年間世界ツアーを回りましたけど、この間は本当に楽しかったです。選手はみな若く、どちらかというと選手のお母さんたちと同年代なので、会話する人数が増えるんですよ。もう、ツアー全体が大家族みたいな感じになって。

食事も現地の名物料理を随分堪能できたし、この時代にお酒の味も少し覚えました。

現在は私の時代と違って、優勝金額がケタ違いに高くなっています。今年のWTAファイナルズの優勝金額は8億円。女子ランキング上位の選手は、賞金だけで20億〜30億円を普通に稼げる時代になっています。だからこそ、日本人女子選手に早く世界に飛び出して欲しい。そのお手伝いが私の使命と考えています。

「世界で戦える選手たちの拠点を」伊達公子が描く“夢”

――夢はいつ頃達成できそうですか？

伊達 2025年1月全豪オープンジュニアで優勝し、5月にはジュニアランキング1位になった園部八奏(わかな)選手がいますが、昔から日本はジュニアからプロに移行した後にスピード感を持って成長することに苦しむ傾向が強いんです。

本当はキッズ、ジュニア、シニアと一貫して指導できるアカデミーを作りたいんですよ。でもそれには広大な土地や優秀な技術コーチを招く必要があり、多額の資金が必要です。いつかは日本国内から世界で戦える選手たちが拠点とできるアカデミーを作りたいと真剣に思っています。やりたいことならばできないことはない。「Why not」（なぜやらないの？）の精神で頑張りたいなと思っています。

私の人生プランは、アカデミー出身の選手たちが世界で活躍する姿をお昼寝しながらウトウト眺めつつ、120歳で息を引き取ることなんです。

写真＝末永裕樹／文藝春秋

（吉井 妙子）