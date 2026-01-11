〈「すぐに『この人いいな』と」「半年くらいは“片思い状態”で…」再婚が話題になった伊達公子（55）が明かす、夫との“意外な馴れ初め”〉から続く

元世界ランキング4位のテニスプレーヤーの伊達公子さん（55）。「当初法律婚は考えていなかった」という伊達さんが、現在のパートナーと結婚を決めたきっかけや、現在の生活、“大人婚のリアル”について伺った。（全4回の2回目／続きを読む）

伊達公子さん。現在はジュニア育成や、テニス界の環境整備活動にも尽力している ©末永裕樹／文藝春秋

「法律婚は考えていなかった」コロナ禍で起きた心境の変化

――レストランの統括支配人を務める現在のパートナーとは、5年近く一緒に暮らしていたとのことですが、結婚に踏み切ったのはどのような理由だったんでしょうか？

伊達公子さん（以下、伊達） 当初いわゆる法律婚は考えていませんでした。彼と楽しい時間をもっとシェアしたいと思って一緒に住み始めたけど、結婚の形にはお互いこだわっていなかったんです。戸籍を同じにしたからって私の精神状態が変わるわけじゃないですし、互いにどちらかの扶養家族になるわけじゃない。

それに結婚、離婚の時の手続きって本当に大変。マイク（元夫のミハエル・クルムさんの愛称）と結婚したときも、外国人配偶者は戸籍が作られないので、私の戸籍が新たに作られて、その横に彼の名前がちょっと書かれるだけ。名前も基本的には変わらない。彼の存在がきちんと認められていないように感じました。なので、家庭裁判所に申し立てをして、「クルム伊達公子」という複合姓を名乗れるようにしたんです。

――戸籍法は日本独自の制度ですからね。

伊達 マイクと離婚することになると、今度は除籍の手続きや名義変更などでまた多くの時間が取られて、すっかり心を消耗させてしまったんです。

もちろん今の夫とも結婚の話はしていました。でも、私がその気になった時に彼が積極的でなかったり、彼が前向きになった時に私が尻込んだり、タイミングが合わなかったんです。

――そこから、心の変化があったんでしょうか？

伊達 コロナ禍が大きかったですね。彼の店は営業時間を短縮。午後8時半前後ぐらいには毎日帰宅するようになり、2人の時間がぐんと増えたんです。それが彼には心地よかったみたいで、結婚を現実的に考えるようになりました。

――プロポーズはあったんですか？

51歳の誕生日に“予想外のプロポーズ”

伊達 ありました。全く予想していなかったですね。私の51歳の誕生日に、2人で私の好きなイタリアンのお店に行ったんです。食後にケーキが運ばれてきて「お誕生日おめでとう」って。するともう一つケーキが運ばれてきた。え、誰のお祝い？ と周りをキョロキョロしても、客は私たちだけ。店のスタッフはみな、ぎこちない素振りで外を眺め、私たちを見ないようにしているんですよね。

テーブルに運ばれたケーキを見ると「Will you marry me？」と。彼がお店に頼んでくれていたんです。

――婚姻届もすぐに出したんですか？

伊達 いえ、それがそうではなかったです。彼と結婚するのは嬉しいことなんですけど、法律婚にこだわりはなかったですし、2人の関係を紙一枚に記されるのはなんだか抵抗があって。

それで入籍をずるずる引き延ばしにしていたんです。すると、彼に「いつ届けに行く？」「この中からどの日か選んで！」と何度かせかされ、2022年1月にやっと。なので、プロポーズされてから発表するまで1年ほどかかりましたね。

元夫に報告すると…

――周囲の方々の反応はどうでしたか。

伊達 私の家族、彼の家族、そして友人たちもみな喜んでくれました。「本当に良かったね」って。マイクも、私より先に再婚していたけど、すごく喜んでくれました。マイクには「彼とはケンカしないの？」と聞かれたので「しないよ」と言ったら「信じられない！」って（笑）。マイクとは些細なことでよくケンカしていたので。

――再婚相手の方とは一度もケンカしたことはないんですか？

伊達 ありますよ。私は違うと思ったらすぐに口に出す方ですが、彼は飲み込むタイプ。でも、たまに態度に出るんですよ（笑）。

――伊達さんは結婚して「自分を許せるようになった」とのことでしたが（#1）､お相手にはどんな影響があったんでしょうか。

伊達 一緒に住み始めたころの夫は、寝るまでにかなりの時間をかけていたんですね。仕事モードから気持ちをリセットさせるために、映画を見たり好きな雑誌を読んだりするのが必要だったみたいで、3時間ぐらいかかったんですよ。23時ぐらいに帰ってくるので、寝るのは深夜になってしまう。

でも、それだと完全にすれ違いで、2人の時間が全くなくなってしまうなと思ったので、「夜はできるだけ早く寝て、朝ごはんを一緒に食べよう」と決めました。今は、帰ってきてからゆっくりお風呂には入りますが、ベッドに行ったら数分でもう寝ています。

――伊達さんは結婚で心がオープンになり、パートナーは心の切り替えが上手くなった。

伊達 家族も職場の人も、彼が穏やかになったと言いますね。以前は完璧主義で怖かったらしいです。でも、仕事に真摯に取り組む姿勢は、結婚しても変わりません。休みの日でも「大事なお客様の予約が入った」と店に向かいますし、四六時中、常に予約状況を確認しています。だから私のライバルは、予約表なんです（笑）。

――仕事に情熱を捧げている人が結婚の条件でしたよね。

伊達 彼は今の仕事を天職と思っているみたいです。オーダー時のさりげない会話で、その人の価値観を感じ取れたり、人生に触れられたりすることがたまらなく好きみたい。そしてその人たちに芳醇な時間を提供し、満足してもらうことに達成感を感じているようです。だから、たとえ休みであってもその機会を逃したくないと。

私のテニスに対する考え方と通じる部分もありますね。

――SNSでツーショットが公開されるたびに、「イケオジ」と話題になっていますね。

伊達 イケオジと言われるのは嫌みたいです（笑）。お店で冷やかされるのが苦手なようで。

「お互いの過去を尊重しているし、大事にしています」

――大人婚の良さをどんなところに感じますか？

伊達 お互いの人生を丸ごと認められることですかね。2人が生きてきたそれぞれの人生をまるっと尊重し、そこから2人で歩みを整えていく。私がかつて結婚していたことは紛れもない事実で、再婚したから消えるわけでもない。過去があるから今があるという前提で付き合ってきたので、昔のことを話さないということはないですね。

大人婚のすべてがそうだとは言わないけど、少なくとも私たち夫婦はお互いの過去を尊重しているし、大事にしています。だってそういう過去があるから、今素敵な彼になっているんですから。

――お幸せそうです。

伊達 はい。2人でゆっくりできる朝食の時に、彼が淹れてくれたコーヒーを飲みながら、他愛もない話をしている時が心地いいですね。ああ、幸せだな、って心の底から思います。（つづく）

写真＝末永裕樹／文藝春秋

（吉井 妙子）