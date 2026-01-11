お笑いコンビ「トム・ブラウン」布川ひろき（41）が10日に放送されたフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。過去に同番組に出演した際に脳震とうを起こしていたことを明かした。

今回のゲストはコント日本一を決める「キングオブコント2025」で18代目王者に輝いたお笑いコンビ「ロングコートダディ」の2人。同コンビがKOCを優勝したことに対してMCの明石家さんまは「無冠の帝王でいてほしかったのに…」と素直に喜べなかったことを伝えた。

「無冠の帝王」という称号が「カッコよかった」というさんまに、堂前透は「僕らもね『無冠の帝王』がカッコいいなって思ってた」と共感。だが「ほかの出場者の点数が低くて…」とチクリ。

この“挑発”にひな壇に座っていた同大会に出場して3位・レインボー、5位・しずる、7位のトム・ブラウンの6人が一斉に「おいおいおいおい!」と立ち上がり抗議。しかし、さんまが「優勝なんかしたらあかんわって思ったけど、ほかの出演者が…」と反応したため、すぐに座って引いた。

ところが、みちおだけは立ったまま。そのままトークが続く中、「FUJIWARA」藤本敏史が「あら、みちおちゃんどうした?」と触れ、さんまも「どうした?」と尋ねた。みちおは「ムカつきますよね」と本気トーンで一言。

これには出演者たちが「1回落ち着いてください」「やめろやめろ」となだめた。すると、みちおは前列に座っていたレインボー・ジャンボたかおの頭をはたいてケンカを仕掛けた。ジャンボは「誰にケンカ…俺らがモメたら迫力がありすぎる!分かるだろ!迫力がありすぎるんだ。俺らがモメたら」と拒否。

みちおの絡みを横で見ていた相方・布川は「ジャンボ危ない。こういう時のみちおで俺はここで払い腰でぶん投げられたんだから」と過去に同番組でみちおに豪快に投げられていることを伝えた。「委員会の三大事故物件」としてそのシーンの瞬間を切り取った写真が映し出され、さんまは「それで忘年会ね来なかった」と振り返った。

「え?」と事情を知らない芸人たちが驚く中、「病院行ったんや。脳震とう起こしてしもうたんや」と明かされた。過去の騒動を振り返られたみちおは「ごめんなさい。1回落ち着きます。1回落ち着きます」と冷静さを取り戻した。