「頭の悪い人」は間違えるけど、「視点を変えて考えられる人」なら正解できる“たった1つの問い”とは？
「答えがわかったときの爽快感がスゴい！」
と話題になっているのが、書籍『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛える知的トレーニングとしても注目される「論理的思考問題」の傑作を紹介している。前作『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』は2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になるなど、大きな話題に。
ビジネス書であるにもかかわらず、「本を読まないウチの子が夢中で読んでいた！」「脳トレとして楽しんでます！」といった声も殺到し、全世代から反響を得ている。その同書から、1問紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
目のつけどころを変えて考えられるか？
あなたは、
論理的な思考
ができる人でしょうか？
それを測る、いい問題があります。
正解は後ほどお伝えしますので、まずはためしに考えてみてください。
知識や難しい計算は必要とせず、「ちゃんと考える力があるかどうか」だけが問われます。
そのためこの問題は、小学生でも答えられますが、「冷静に考える力」がないと、
大人でも間違えてしまいます。
あなたはわかるでしょうか？
ある学校の生徒たちが、5人ずつ、5列になって並んでいる。
縦の列のなかでいちばん背の高い人をそれぞれ選んだところ、選ばれた5人のなかで最も背が低いのはAだった。
横の列のなかでいちばん背の低い人をそれぞれ選んだところ、選ばれた5人のなかで最も背が高いのはBだった。
AとB、背が高いのはどちら？
イラスト：ハザマチヒロ
――『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（297ページ）より
ものすごく混乱しますね。
ふつうに考えたら列のなかで「いちばん背が高い」と選ばれたAに決まって……いや、でもAは背が高い人のなかではいちばん低身長なのか……。
一方で、Bは背の低い人のなかではいちばん高身長で……。
こんがらがってきました。
実物を見せてもらえたら一発でわかるのに。
しかし、
そんな状況でも真実を見抜けるのが論理的思考
です。
次のページで、考え方と正解を紹介します。