「答えがわかったときの爽快感がスゴい！」

と話題になっているのが、書籍 『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、"考える力"を鍛える知的トレーニングとしても注目される「論理的思考問題」の傑作を紹介している。

ビジネス書であるにもかかわらず、「本を読まないウチの子が夢中で読んでいた！」「脳トレとして楽しんでます！」といった声も殺到し、全世代から反響を得ている。その同書から、1問紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

目のつけどころを変えて考えられるか？

あなたは、

論理的な思考

ができる人でしょうか？

それを測る、いい問題があります。

正解は後ほどお伝えしますので、まずはためしに考えてみてください。

知識や難しい計算は必要とせず、「ちゃんと考える力があるかどうか」だけが問われます。

そのためこの問題は、小学生でも答えられますが、「冷静に考える力」がないと、

大人でも間違えてしまいます。

あなたはわかるでしょうか？

「2人の背比べ」 ある学校の生徒たちが、5人ずつ、5列になって並んでいる。

縦の列のなかでいちばん背の高い人をそれぞれ選んだところ、選ばれた5人のなかで最も背が低いのはAだった。 横の列のなかでいちばん背の低い人をそれぞれ選んだところ、選ばれた5人のなかで最も背が高いのはBだった。 AとB、背が高いのはどちら？ イラスト：ハザマチヒロ

――『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（297ページ）より

ものすごく混乱しますね。

ふつうに考えたら列のなかで「いちばん背が高い」と選ばれたAに決まって……いや、でもAは背が高い人のなかではいちばん低身長なのか……。

一方で、Bは背の低い人のなかではいちばん高身長で……。

こんがらがってきました。

実物を見せてもらえたら一発でわかるのに。

しかし、

そんな状況でも真実を見抜けるのが論理的思考

です。

次のページで、考え方と正解を紹介します。

