『チームに嫌われるリーダーが言いがちな“やる気を奪う言葉”』

それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍 『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』 （沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。「チームの空気が変わった」「メンバーとの関係性が良くなった」と話題の一冊から、「チームで結果を出すためのコツ」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

メンバーを一瞬で冷めさせる「上司の言葉」

キャリアに対する人々の関心は日に日に高まりつつあります。

会社から言われたことを忠実にこなしていれば明るい未来が約束された時代は、もはや終わったと言えるでしょう。

そのため、会社や上司から仕事を依頼されたとき、多くの人はこのような問いを抱きがちです。

・この経験は、自分の将来にどう役立つのか

・ここで頑張ることで、どんな力が身につくのか

・この仕事は、自分のキャリアとどうつながるのか

『チームプレーの天才』という本でも、こう指摘されています。

共創活動を進める上でも、各メンバーの「キャリア」は無視できません。そのチームやプロジェクトに対して自分がどう貢献できるか、そこでどんな体験をしてどんな能力や経験を身につけることができそうか、そのイメージを持てるか持てないかでメンバー（またはそのチームやプロジェクトに関わる関係者）のモチベーションは大きく変わります。

――『チームプレーの天才』（304ページ）より

そのため、

「仕事なんだから、我慢してやって」

「文句言わずに、チームのために頑張って」

「個人の都合より、まずはチーム優先でしょ」

という言葉で押し切られると、部下の頭にはこう浮かびます。

「じゃあ、自分には何が残るの？」

この問いの答えを得られないまま走らせられることを、人は“協力”ではなく“消耗”と呼びます。

優秀なリーダーは、こう伝える

「チームのためだから、やって」

これが、チームに嫌われる無能なリーダーが言いがちな「やる気を奪う言葉・ワースト1」です。

一方で優秀なリーダーは、「チームのために頑張れ」とは言いません。

『チームプレーの天才』には、こう書かれています。

チームプレーがうまい人は、各メンバーが「このプロジェクトが自分のキャリアにどう役立つか」「そのために自分は何をすればいいか」をイメージできるようなコミュニケーションをしています。

――『チームプレーの天才』（305ページ）より

たとえば、こんなことを伝えます。

「この仕事で、どんな経験が積めるのか」

「どんなスキルが身につきそうか」

「それが次のキャリアにどうつながるか」

つまり「チームの話」をする前に、「あなたの話」をするのです。

部下が「自分ごと」として意味を見いだせた瞬間、人は“やらされ感”ではなく“納得感”で動き始めます。

チームは、誰かの犠牲の上には成り立たない。

その当たり前を忘れないリーダーだけが、「この人についていきたい」と思われ続けるのです。