「現在の政権ではお先真っ暗」世帯年収250万円・50歳男性の嘆き「生活はかなり厳しい状態です」
食費や光熱費などの高騰が家計を直撃しています。たとえ給料が上がったとして、それよりも物価が上がってしまうため、生活が楽になるというより、むしろ苦しくなっていると感じる人も少なくないでしょう。
All Aboutが実施した「毎月の支出と現在の生活」に関するアンケートから、ユーザーのリアルな生活実態を紹介します。自分の家計と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
【兵庫県在住、50歳男性世帯の収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：会社員
・世帯年収：250万円
・家賃（住宅ローン）：1万円
・間取り：一軒家
・食費：3万円
・交際費：5000円
・電気代：1万円
・ガス代：0円
・水道代：5000円
・車にかかる費用：1万5000円
まず、男性に現在の生活に対して思うところ、考えていることを聞きました。
「とにかく物価が高くなり、いろいろと支出も多いため、生活はかなり厳しい状態です。携帯電話の月々の料金も高く、ガソリン代も負担が大きいです」
男性の将来の展望については、現在の政権ではお先真っ暗だと考えているとのこと。男性は「新しい首相が誕生したが、以前よりも事態が悪くなると予想できます」と言います。
「なるべく安価な品を買い、ポイントを貯めて、やりくりをしています。無駄使いを減らして、出費はなるべく少ない金額で収まるようにして、生活しています」
男性は、現状や将来についてシビアな視点を持つも、「ポイ活」をしたり、安価な商品の購入を心掛けたりしています。この地道な努力が、難局を打開する一歩となるかもしれません。
＜調査概要＞
毎月の支出と現在の生活に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年10月22日
調査対象：全国10〜70代の200人（男性：66人、女性：133人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
