2023年のWBCに侍ジャパンとして参戦したラーズ・ヌートバー。ペッパーミル・パフォーマンスと聞いて、彼を思い出す人もいるだろう。そんなヌートバーは一時期ドジャース入りを噂されていたが、1月8日（日本時間9日）にカージナルスと契約に合意したと報じられた。

【写真】試合中アメリカンなリアクションをとる大谷とヌートバー選手

第6回WBCでも侍ジャパン入りを熱望

ヌートバーは、2023年のWBCで“たっちゃん”と呼ばれ親しまれた愛されキャラ。当時は母親もメディアに登場したり、本人もCMに出演したりと、家族共に野球以外の場面でも日本を沸かせていた。

「ヌートバーはアメリカ国籍ですが、今年おこなわれる第6回WBCでも侍ジャパン入りを熱望するほど日本を愛しているようです。過去のインタビューでも、“私が他のチームでプレーすることは絶対にない”と言っていました」（スポーツ紙記者）

2025年12月19日、ドジャースの地元メディア“ドジャース・ネーション”は《ドジャースは、ケン・ローゼンタールによると、ラーズ・ヌートバーをトレードで獲得することに興味があると報じられています》とXに投稿。続けて《ヌートバーは、2023年のワールド・ベースボール・クラシックで大谷翔平と親しい友人になりました》と、大谷翔平とヌートバーの2ショットをアップした。

ヌートバーのドジャース入りが実現すれば、大谷や山本由伸・佐々木朗希に加えてドジャース4人目の侍戦士となる。

投稿を受けて日本の野球ファンからは「ヌートバーがドジャース来たら、どんどん侍ジャパン化するね！」「ヌートバーに加えて岡本や村上も獲得すれば、本当に侍ジャパンだ」「侍ジャパン組が集結すれば、チームの結束もさらに強くなるだろうな」

など期待の声があがっていた。

ところが、Xのリプライには現地ファンから《いらない》の声が殺到。最近の打撃成績があまり良くないことや、2025年10月に両かかとを手術したことがこの発言に繋がっているようだ。

年俸アップで契約

「カージナルスの球団編成本部長チャイム・ブルーム氏も、“開幕戦に間に合わないとは言えないが保証はできない”と慎重な姿勢を見せています。メジャーリーグの開幕戦は3月26日。WBC初戦は3月6日なので、今回のWBC出場は絶望的でしょう」（前出・スポーツ紙記者）

ドジャース入りも噂されたヌートバーだが、1月8日に年俸調停の権利を持つ選手と所属球団が希望額を提出する期限に。カージナルスと年俸535万ドル（約8億4000万円）で契約に合意し、年俸240万ドル（約3億7700万円）アップで契約を結んだ。

しかし、ヌートバーの年俸決定で浮彫りになったのが日本との格差。今季ヌートバーは自己最多の135試合に出場したものの、怪我の影響もあり打率は.234、OPSは.686と平均以下を記録している。

それでも年俸約8億4000万円という結果を目の当たりにしてしまうと、今後も日本球界からメジャー行きを望む選手が増えるのは間違いないだろう。