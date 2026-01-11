広島・坂倉将吾捕手（２７）が１０日、同僚の玉村昇悟投手（２４）らと高知市のＩＮＯＵＥ・東部スポーツパーク野球場で行っている自主トレを公開した。不振だった昨季からの逆襲に向け、広角打法の習得に意欲。節目となるプロ１０年目のシーズンへ、闘志を燃やした。

今年も土佐の暖かな陽気が選手たちを包み込む。気温は３月上旬並みの１５度まで上昇。坂倉が放った打球は広がった青空へと吸い込まれるように、次々と伸びていった。４年連続となった高知での自主トレ公開。「暖かくていい練習ができているなと思う」と充実感をにじませた。

昨年の同時期は右肘のクリーニング手術明けだったため、メニューに制限がかかっていたが、今年は頼もしい姿を示した。午前中は二塁への鋭いスローイングを披露すると、午後からは打撃練習でみっちりスイング。「キャンプ、シーズンが始まってからも競争だと思う。それに耐えられる体をつくるのが大事」と、長い戦いを見据えた体づくりに取り組んでいる。

原動力となっているのは昨季の苦い思い出だ。春季キャンプで右手中指を骨折し、開幕は２軍スタート。復帰後も攻守にわたって精彩を欠き、１０４試合で打率・２３８、５本塁打、３７打点と悔しいシーズンを送った。

復活への材料として、過去の自分を参考にしている。打率・３１５をマークした２１年、絶好調だった２４年の後半戦など好調時のデータに着目すると、共通して逆方向への打球の割合が現在より多くを占めていた。

昨季放った５本塁打は、全て右翼席への打球。引っ張り傾向にあった打撃を、３年ぶりに参加した昨秋のキャンプで見直しに着手した。「引っ張りだけじゃ限界がある。広角に打てていた時がよかったのはデータ的にも出ている。もう一回、いろんなポイントで打てるように。方向性は出てきているので、それを高めていくだけ」と、取り戻しつつある感覚をこの冬で自分のものにする意気込みだ。

新井監督が「競争」を強調する中、まず目指すのは本拠地で行われる３月２７日・中日戦の開幕スタメンだ。「去年、地元開幕で（けがのため試合に）出られなかった。個人的に楽しみにしていた。（今年は）出たいなと思います」と強い決意で争いに飛び込んでいく。

今季はプロ１０年目となる節目のシーズン。「（チームの）中心とか言われるんですけど、いったん忘れて、まずは自分の成績に集中したい。しっかり成績を残して、みんながついてくるようにやりたい」と坂倉。春の日差しが降り注ぐ高知から、逆襲への第一歩を踏み出す。