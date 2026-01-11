お笑いタレントのやす子が、９日に放送されたフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」（金曜・午後１１時）に出演。昨年の騒動について話す場面があった。

新年最初の放送となったこの日、「２０２６年を大予想！」をテーマに番組は進行した。

やす子が“カリスマ占い師”の３人目「ＨＩ占い師ＹＡＳＵＫＯ」として紹介されるＶＴＲが流れると、自身は「占い師じゃないですよ」と戸惑いの表情。ＶＴＲではインタビューを切り取り、実際のやりとりとは異なる意図に構成する番組おなじみの編集が。やす子は「フジテレビ何にも変わってないじゃん！めっちゃやらせじゃん」などと否定しながらも、番組は進んでいった。

スタッフから「２０２６年のテレビ業界はどうなると思いますか」と問われると、「再ブレーク」「自撮り棒」と再び番組の編集により、昨年８月に自身に関する不適切投稿の騒動があったフワちゃんを彷彿とさせるワードが。やす子は「おーい！バカ！おい、誰だこれやったの！」と慌て、ＶＴＲが終わると「最悪、最悪 一番最初にフワちゃんイジってくるのここ（全力！脱力タイムズ）か〜」と声を張り上げた。

キャスターを務めるアリタ哲平（くりぃむしちゅー・有田哲平）が「誰か見えたんでしょうね、復活する方がね」と話すと、やす子「いや、フワちゃんでしょあれは」とツッコミ。「私は、フワさんのことは、あの件以来ちゃんと謝罪もあって、今の道で頑張っていただきたいなと思いますし…いや〜ちょっとここで出したくなかったな」と顔を歪ませ、「もうね 解決してるんですよ」と弁解した。

番組終盤には「ずっと言ってるけど、全部テレビマンがカットしてきたんだ！フワちゃんの名前はずっと出してた！誰だカットしてきたやつ！」と、これまでについても言及した。