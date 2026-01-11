シンガポール政府推奨のレストラン！銀座でときめくチリクラブやバクテー、本場料理の美食体験

東京にいながら、本場シンガポールの味と熱気を体感できるレストランが「シンガポール・シーフード・リパブリック」。竹芝と銀座に２店舗あり、シンガポール政府推奨の店として有名です。先日、銀座店に訪れた際、活きたカニを目の前で選ぶ高揚感、スパイスが弾けるように香る料理、そして「食べた人を元気にしたい」というシェフの思いに感動しました。今、レシピコンテストにも参画中。シェフのオリジナルレシピも公開中です。

入り口に活きたマッドクラブの水槽、店内はパノラマビューの絶景

「シンガポール・シーフード・リパブリック銀座」のエントランス

カニやエビなどのシーフードをふんだんに使用したシンガポール料理の魅力を堪能できる専門店「シンガポール・シーフード・リパブリック」。銀座店は商業施設「マロニエゲート銀座1」の11階に位置し、店に足を一歩踏み入れた瞬間から旅のような時間が始まります。

まず心をつかまれる料理が、店の象徴ともいえる「シンガポールチリクラブ」。それに使われる生きたマッドクラブが、エントランスの水槽にずらりと並べられています。今まさに調理を待つマッドクラブが、足先を動かしながら待っているのです。

エントランスの水槽には生きたカニ（マッドクラブ）が勢ぞろい

さっそく「シンガポールチリクラブ」を注文し、調理するマッドクラブを選びに水槽の近くへ。「どのサイズにしますか？」とスタッフさんに聞かれ、一番元気の良さそうなものを指差しました。

東南アジアのマーケットに来たかのような、ワクワクする体験です。

「シンガポール・シーフード・リパブリック銀座」の店内

料理を待つ間も興奮は止まりません。11階のガラス張りの窓から銀座を見下ろす大パノラマがすこぶる絶景！

非日常感があふれる開放的な空間に思わず圧倒されてしまいます。店内にはプラナカン小物をあしらったフォトジェニックなディスプレイもあり、シンガポールの食文化を丸ごと体験できる完璧なエンターテインメント空間です。

ゴンチャの季節限定♡雪見杏仁マンゴーミルクティーで冬のご褒美時間

必食はチリクラブ、バクテーやラクサも外せない！

看板メニューの「シンガポールチリクラブ」（左）、「ブラックペッパークラブ」（右）（店より画像提供）

さっそく「チリクラブ」がテーブルに運ばれてきました。立ちのぼる湯気とともに広がる香ばしいチリソースの香り。甘み、辛み、酸味が絶妙にからみ合い、濃厚なうまみにカニの殻を割る手が止まらなくなります。手袋をつけて豪快に頬張るその時間は、まさに無言になるほどの口福感。

今回はチリソース味を注文しましたが、ブラックペッパー味のチリクラブもあるようです。こちらは刺激的な胡椒のからさとバターのコクが絶妙。訪れるたびに新しい感動に出会えます。

「バクテー」（左）と「シリアルバタープラウン」（右）（店より画像提供）

「シンガポールチキンライス」も同店の必食の一品。しっとりとした鶏肉と、鶏のうまみを吸い込んだライスの一体感に、思わず笑みがこぼれます。さらに、滋味深い味わいでファンの多い「バクテー」（骨付き豚肉の漢方スープ）も見逃せません。

マレー半島には透明感のあるクリアタイプと、漢方を多用する濃色タイプの2系統がありますが、同店で提供されるのは“濃い茶色のマレーシアタイプ”。スープをひと口含むと、体の奥からじんわり温まるような感覚に包まれます。

「カトンラクサ」（左）、料理長の渡邉一司シェフ（右） （店より画像提供）

これら絶品料理を生み出しているのが、同店 料理長の渡邉一司シェフ。四川料理、タイ料理、メキシコ料理など幅広いジャンルで修業を重ね、スパイスやハーブの扱いを磨いてきた料理人。

「バクテーには、陳皮（みかんの皮）、甘草、八角、桂皮、丁字などの漢方素材を惜しみなく使い、“食べた人が元気になる料理”を目指しました」と話してくれました。どの料理にも、高度な調理技術とシェフの温かい思いが込められています。

ココナッツの香り豊かな「カトンラクサ」も高い人気を誇っています。それをランチビュッフェで存分に楽しめるのも魅力です。

渡邉シェフのレシピも公開中！１末月まで開催のレシピコンテスト

渡邉シェフはレシピコンテストでレシピ提供、審査員もつとめている

渡邉シェフはさまざまな食イベントでも活躍中です。その一つが、世界80カ国に展開しているシンガポール発の食品ブランド「Spring Home」によるレシピ＆フォトコンテスト。

「シンガポール・シーフード・リパブリック銀座」もこの企画に参画しており、なんと！渡邉シェフのオリジナル・レシピ動画がInstagramで公開されています。

1月末まで開催されている、誰でも自由に応募できるコンテスト。対象商品となるのは「Spring Home」のパラタと春巻きの皮の２商品。渡邉シェフはコンテストの審査員も担当しています。詳しくはInstagramのコンテスト公式アカウント ＠tyjfood_japan をチェックしてみてください。応募方法は以下のように簡単です。

【応募方法】

1.Instagramにて、@tyjfood_japanをフォロー

2.パラタ or 春巻きの皮を全国の業務スーパーで購入(全国 1,122 店、2025年 10 月末現在)

3.対象商品を使った料理を投稿 （#sgfoodコンテスト を付けるだけ！）

対象商品を使用したことがわかるように、「Spring Home」の商品パッケージ写真をフィード投稿、または リールに投稿します。入賞者には「シンガポール・シーフード・リパブリック銀座」のお食事券なども当たるようです。ぜひこの機会に応募してみては？

※応募条件の詳細は公式Instagram @tyjfood_japan をご確認ください。

シェフが考案した「フライドパラタのサラダ～プラナカンスタイル～」（左）や「ラム肉のカリーパフ」（右）などのレシピ動画が配信中

レシピというと難しそうに感じる人もいるかもしれませんが、春巻きの皮をガレットの代わりに使って中央に卵やチーズをのせてオーブンで焼くだけでもOKとのこと。料理初心者でも挑戦しやすく、自由な発想で楽しめるのがこのコンテストの魅力です。

銀座で味わった本場の味の記憶をヒントに、2026年は自分だけの一皿を作ってみる。“食べる”から“参加する”へと食の楽しみ方が広がる体験を、ぜひ味わってみてください。

春巻きの皮を使ったシェフのレシピ動画も公開中

シンガポール・シーフード・リパブリック銀座

所在地：東京都中央区銀座 2-2-14 マロニエゲート銀座1 11F

アクセス：地下鉄銀座駅C8出口 徒歩約3分、JR 有楽町駅 徒歩3分

営業時間：【Lunch（平日）】11:00～14:00 【Lunch（土日祝）】11:00～15:00

【Dinner】17:00～23:00（L.O.22:00）

定休日：なし（施設の定休日に準ずる）

店のInstagramアカウント：@ssr_official_account