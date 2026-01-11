Æ¬¤«¤é½Ð·ì¤¬»ß¤Þ¤é¤º»ö¸Î¤Î5»þ´Ö¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃÏ¤µ¤ó¡Ê15¡ËÍâÆü¤ÏÊì¿Æ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ö»ö¸Î¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð²ÖÂ«¤ò¼êÅÏ¤·¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡×¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë»þÂ®50km¤ÇÌó20£í¤Ï¤ÍÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë
2014Ç¯12·î¡¢°¦É²¸©Î©°ËÍ½ÇÀ¶È¹â¹»1Ç¯¤ÎÅÏîµÂçÃÏ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ15¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤ò½ª¤¨¤Æ¼«Å¾¼Ö¤Çµ¢ÂðÃæ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¡Ú²èÁü①¡ÛÂçÃÏ¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¡¡Äó¶¡¡§ÅÏîµÌÀ¹°¤µ¤ó¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÂçÃÏ¤µ¤ó¤¬¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¿²ÖÂ«¡¡À¸Á°¤Î¾Ð´é
¼«Âð¶á¤¯¤Î¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤Ç¡¢ÌÚºà¤òÂ¿¤¯ÀÑ¤ó¤À¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë»þÂ®50km¤Ç¾×ÆÍ¤µ¤ì¡¢Ìó20m¤Ï¤ÍÈô¤Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃÏ¤µ¤ó¤ÏÆ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢Æ¬¤«¤é¤Î½Ð·ì¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢»ö¸Î¤«¤éÌó5»þ´Ö¸å¤Ëµ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ï¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
2025Ç¯12·î4Æü¡¢Éã¿Æ¤ÎÅÏîµÌÀ¹°¤µ¤ó¤¬¡¢¹áÀî¸©Î©»°ËÜ¾¾¹â¹»¤Ç¹â¹»À¸¤È¶µ¿¦°÷¤òÁ°¤Ë¡¢Ä¹ÃË¡¦ÅÏîµÂçÃÏ¤µ¤ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¸òÄÌ»ö¸Î¤È¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡ÚÁ°ÊÔ¡¦¸åÊÔ¡Û¤Î¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤¹¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¡Êì¿Æ¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿ÀÞ¤ê»æ¤Î²ÖÂ«¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿
»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¼¡¤ÎÆü¤¬¡¢ÂçÃÏ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡£»ö¸Î¤«¤é2Æü¸å¡¢ÂçÃÏ¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤¬¡¢¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÞ¤ê»æ¤ÎÂç¤¤Ê²ÖÂ«¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü②¡Û
¡ÊÅÏîµ ÌÀ¹°¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÂçÃÏ¤Ï¡¢Æâ½ï¤Ç¡ØÀÞ¤ê»æ¤Î²ÖÂ«¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¸Î¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²ÖÂ«¤òÂçÃÏ¤«¤é¼êÅÏ¤·¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖºÊ¤Ï¡¢ÂçÃÏ¤«¤é¤ÎºÇ¸å¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÊú¤¤·¤á¤Æµã¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ï°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÎÊ¿ÏÂ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿±¿Å¾¼ê¤Î²ÈÂ²¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿É¤¤Æ»¤ò¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÃÏ¤ÎÆ±µéÀ¸¤â¡¢¿É¤¤µ²±¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î»ö¸Î
Æ±¤¸Ç¯¤Î3·î¤Ë¤â¡¢°¦É²¸©Æâ¤Ç¹â¹»À¸¤¬ÅÐ¹»ÅÓÃæ¤Ë²£ÃÇÊâÆ»¤Ç¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢Æ¬¤òÂÇ¤Á¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1Ç¯¤Î´Ö¤Ë°¦É²¸©Æâ¤Ç2¿Í¤Î¹â¹»À¸¤¬Æ±ÍÍ¤Î»ö¸Î¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢PTA¤ä¹»Ä¹²ñ¤Ç¤Î¶¨µÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢2015Ç¯7·î¤Ë°¦É²¤Î¸©Î©¹â¹»¤Ç¡Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ¡×¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÌ³²½Åö½é¡¢ÅÏîµ¤µ¤ó¤ÏÉÔËþ¤òÊú¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅÏîµ ÌÀ¹°¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹Âç¿Í¤¬°¤¤¤Î¤Ë¡¢¼å¤¤Î©¾ì¤Î¹â¹»À¸¤ËÉéÃ´¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï½ç½ø¤¬°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢È¾Ç¯¸å¤Ëµ¯¤¤¿°ú¤Æ¨¤²»ö¸Î¤Ç¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ï°ìÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¿®¹æÌµ»ë¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¤ÍÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¹â¹»À¸¡¡¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤¬Ì¿¤ò¼é¤Ã¤¿
¾¾»³»Ô¤Ç¹â¹»À¸¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬ÀÄ¿®¹æ¤Ç²£ÃÇÃæ¡¢¿®¹æÌµ»ë¤Î¼Ö¤Ë17m¤Ï¤ÍÈô¤Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¸å¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó20Æü¸å¤Ë°Õ¼±¤¬²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£½õ¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÅÏîµ¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅÏîµ ÌÀ¹°¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤¬³ä¤ì¤Æ¿ÈÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì¿¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑµÁÌ³²½¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
2023Ç¯4·î ¡È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ¤¬ÅØÎÏµÁÌ³¡É¤Ø
¼«Å¾¼Ö¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2023Ç¯4·î¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ¤ÏÂç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¡ÈÅØÎÏµÁÌ³¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤Ï¡Ö°¦É²¸©¤¬¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑÎ¨Á´¹ñ1°Ì¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÏîµ¤µ¤ó¤Ï°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅÏîµ ÌÀ¹°¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°¦É²¸©¤ÎÂç¿Í¤Î°ÂÁ´±¿Å¾°Õ¼±¤ÎÄã¤µ¤¬¾·¤¤¤¿·ë²Ì¡×
¤·¤«¤·¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ë¤³¤È¤Ï¡¢±¿Å¾¼ê¤ËÂ¸ºß¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Å¾¼ê¤Î»ëÅÀ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤É¤¦¸«¤¨¤ë¡©
¡Ú²èÁü⑤¡Û¤Ï¡¢ÂçÃÏ¤µ¤ó¤Î»ö¸Î¤ò¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Î»ëÅÀ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¿Þ¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢»ö¸ÎÅö»þ¡¢¡Ö¹â¹»À¸¤¬¤Þ¤ë¤Ç¹ß¤Ã¤Æ¤ï¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Î¤Ä¤Å¤¤Ï¡¢
¡ÚÂ³ÊÔ¡Û»àË´»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¡Ö¹â¹»À¸¤¬¤Þ¤ë¤Ç¹ß¤Ã¤ÆÍ¯¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡×Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃÏ¤µ¤ó¡Ê15¡Ë¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡×