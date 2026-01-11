8年ぶりにサッカーJ1に復帰するV・ファーレン長崎は9日夜、長崎市幸町の長崎スタジアムシティで、今季に向けた決起集会を開いた。チームから、「長崎旋風」をスローガンにJ1優勝を目指すことが報告された。詰めかけたファン4千人に対し、高木琢也監督が「皆さんに感動を見せていく。オール長崎で頑張ろう」とあいさつした。

集会では各選手が抱負を述べ、昨季J2で得点王とMVPに輝いたマテウス・ジェズス選手は「初戦から勝利し、最終的に優勝報告ができれば幸せだ」と話した。元日本代表の山口蛍選手は、リーグ優勝チームが出場するアジア大会「ACL（アジア・チャンピオンズリーグ）」を目指す決意を示した。

新加入した選手9人の紹介もあり、アビスパ福岡から移籍した岩崎悠人選手は「チームのために戦い、走る」と強調した。田河毅宜社長は「長崎はすごいんだと、J1の舞台で旋風を巻き起こしていきましょう」と呼びかけた。

サポーター歴10年という大村市の会社員、野口結惟さん（36）は「J1で勝つ姿をたくさん見たい。米田隼也選手に活躍してほしい」と待ち遠しい様子だった。

初戦は2月6日で、ホームでサンフレッチェ広島を迎え撃つ。（貞松保範）