今年の干支（えと）「午（うま）」にちなんだ木工品を展示、販売する恒例の新春工芸展「春の夢ひらき」が、福岡県飯塚市勢田の工房兼ギャラリー「杜（もり）の舟」で開かれている。今回は「日本らしい馬」をイメージした約150点が並ぶ。12日まで。

ギャラリーを営む木工作家の内野筑豊（ゆたか）（本名は豊）さん（74）の作品。工芸展は、約50年前にギャラリーを開設して数年後から開催している。「午」の作品は4巡目で、毎回違ったデザインのものを製作している。

今回は、昨年九州国立博物館（太宰府市）の特別展で見た埴輪（はにわ）から着想を得た。10種類の木を使った丸みのある作品は手のひらサイズ。素朴で愛らしい表情で、耳や目を空洞で表現するなど「はにわっぽく仕上げた」という。ほかにも、国内外から入手した約400種類の木で作った食器やアクセサリー、組み木パズルなどが所狭しと展示してある。

年に4、5回は訪れるという北九州八幡西区の70代女性は「木のぬくもりが感じられ、マンネリ化しないところがすてき」。内野さんは「土くさい色の木で仕上げた作品を味わって」と話した。

1回千円で指定の展示品をもらえる「春の夢くじ」も用意している。営業時間は午前11時〜午後5時。杜の舟＝0948（92）6799。

（原田克美）