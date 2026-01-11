コーヒーを片手にまち歩きを楽しむイベント「FREE COFFEE WALK」が12日、佐賀県吉野ケ里町の吉野ケ里公園駅南側の一帯で開かれる。同町の印鑑製造会社社長で、コーヒー店も経営する福山徹さん（38）が「かつての活気のあった商店街を再現したい」と企画し、6回目。自家焙煎（ばいせん）のコーヒーを無料で提供し、ピザやハンバーグ、スイーツなど約20の出店を楽しんでもらう。

福山さんは、創業から80年超の印鑑製造会社「アイテク」の3代目。幼い頃、会場となるエリアに広がっていた商店街で、お菓子を買ったり、プラモデルで遊んだりした記憶があるという。ただ、時代とともに店が減り、さみしさを感じるように。社長を継いだ後、2019年12月に「人が集う場を作って地元へ恩返ししたい」とコーヒー店を同エリアに開いた。

以来、開業記念日のタイミングでコーヒーを無料提供するイベントを開き、県内の飲食店を集めて昔の商店街を疑似体験してもらう方式に拡大した。年々来場者が増え、昨年は千人ほどが来場したという。

今年も例年通り、かつて店があった場所の民家や駐車場を借り、飲食の事業者がキッチンカーやテントを出すなどして地域を盛り上げる。駐車場は、吉野ケ里町役場三田川庁舎と町中央公民館。イベントは午前11時から午後3時まで。福山さんは「子どもたちにこのまちの希望を感じてほしい」と話している。（田中早紀）