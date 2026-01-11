政府、与党が検討する武器輸出の拡大に反対する。日本で製造された殺傷兵器が、国際紛争で使われる恐れが一層強まる。平和国家としての一線を越えてはならない。

与党の自民党と日本維新の会が、防衛装備移転三原則の運用指針の見直しを協議している。与党案を受けて政府が決定する見通しだ。

現在の防衛装備移転三原則は、輸出できる武器を非戦闘分野の「救難、輸送、警戒、監視、掃海」の5類型に限定している。

与党はこのルールを撤廃して、ミサイルや護衛艦などの殺傷能力が高い兵器の輸出を認める方針だ。

日本が国際紛争に加担し、助長しないためのたがが外れかかっている。重大な政策転換の局面である。

日本は戦後、武器輸出三原則に従って武器の禁輸政策を堅持してきた。2014年に安倍晋三政権が防衛装備移転三原則と名称を変え、5類型の制限はあるものの輸出に道を開いた。

その後、岸田文雄政権は他国との共同開発を名目に、戦闘機をはじめとする殺傷兵器を輸出できるようにした。

英国、イタリアと共同開発する次期戦闘機は、日本から第三国への輸出を認めた。日本の護衛艦を共同開発・生産するとして、オーストラリアに輸出する計画も進む。

これまでは自民と連立政権を組んでいた公明党が一定のブレーキ役を果たしてきた。5類型は公明の意向で設けた制約だった。

公明に代わり政権入りした維新は、自民との連立政権合意書に5類型撤廃を明記し、武器輸出拡大に前のめりだ。

野党となった公明の斉藤鉄夫代表は「殺傷兵器が紛争国に渡れば死の商人と化す」と話し、際限なき武器輸出に警鐘を鳴らす。国民も懸念しているだろう。

政府、与党は5類型を撤廃する目的を二つ挙げる。一つは同盟・同士国との安全保障協力を深めるためだ。もう一つは防衛産業の強化である。

高市早苗首相は防衛産業の生産力、技術力の基盤強化が「防衛力そのもの」として、経済政策の柱に位置付ける。

防衛産業の競争力を高めるために、平和国家の理念をないがしろにするのは本末転倒ではないか。

さすがに与党内でも何らかの歯止め策を求める意見があり、輸出手続きを厳しくする方向だ。殺傷能力がある武器の輸出は閣議決定を経ることや、輸出先を慎重に選ぶ案が検討されている。

いずれも有効な歯止めになるとは思えない。閣僚が自民の議員だけになった高市内閣で、閣議決定は結論ありきの手続きに過ぎない。

2月にまとまる与党案を受け、政府は今春にも5類型を撤廃するとみられる。

政府、与党だけで拙速に決める問題ではない。国会で論点を国民に示し、時間をかけて議論する必要がある。