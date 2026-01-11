スタジアムが幾度もどよめいたPK戦。両チーム計20人におよぶ激闘を制すると、神村学園イレブンは笑顔で駆けた。過去2度、はね返された準決勝の壁を打破し、初の決勝進出。昨夏の全国総体と合わせた史上6校目の2冠にも王手だ。

有村監督は「対策をされていた。試合の内容は負けたと思っている。（勝因は）最後まで諦めずに、1点を取りにいったことぐらいかな」と振り返る。尚志の激しいプレスにペースをつかめず、1点ビハインドで後半も半ばを迎えていた。

苦しい局面を救ったのは日高（3年）だ。後半28分、荒木（同）の左クロスに体を投げ出しながら頭で合わせた。値千金の同点弾は、得点王争いでもチームメートの倉中（同）に並ぶ今大会6点目。「ワンチャンスで決め切れた」と喜んだ。

女子サッカー部も兵庫県で開催中の全日本高校女子選手権で決勝に進出、11日の決勝では柳ケ浦（大分）と対戦する。日高は「自分たちも集中して決勝に向かう」と刺激も受けながら“アベック”優勝を見据える。

男子の鹿児島県勢では2004年度大会の鹿児島実以来、21大会ぶりの頂点も懸かる。「勝ち切れたことは未来にもつながる。苦しい試合をしながら、成長もしている。決勝もそんな姿を見せたい」。鹿児島実の選手として1995年度大会を制した有村監督は力を込めた。 （山田孝人）