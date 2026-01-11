東九州龍谷が目指した6大会ぶりの決勝への道は、無情にもあと1点で絶たれた。最終第5セット（S）の14−13。昨夏の全国総体を制した金蘭会を追い詰めたが、ここから3連続で強打を打ち込まれた。

悔しい幕切れに、両チーム最多タイ24得点を挙げた主将の藤崎（3年）も涙が止まらない。ただ「悔いなくやり切った。それが正直な気持ち」と言い切った。誰もが涙を流した理由は、藤崎の言葉通り持てる力は全て出し尽くしたからだった。

優勝候補に堂々渡り合った。先取した第1Sから2年生エースの忠願寺だけでなく、藤崎や大石（3年）が得点を量産。リベロの源田（同）も粘り強いレシーブで貢献し、竹内監督は「藤崎を中心に本当に3年生が頑張ってくれた」とたたえた。

相原前監督の退任を受けて昨年6月、コーチだった竹内氏が監督に再び就任。全国総体は8強、単独チームで臨んだ国民スポーツ大会は3位だった。今度こそ頂点を目指す各選手は「自立」を意識。藤崎が「成長できたと思う」と言う通り、絶対的なエースに頼らない全体バレーで進撃した。

頼れる先輩と共に初めてセンターコートに立ち24得点を挙げた忠願寺は「悔しいが今の自分の力は全部出せた。後悔はない。自分たちが来年、全国制覇したい」と目頭を押さえる。全ての思いを受け継ぎ1年後を見据えた。（山田孝人）