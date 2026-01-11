・「チーズ料理で好きなのは？」の結果は…

・1位 … ピザ 54%

・2位 グラタン 30%

・3位 チーズフォンデュ 9%

・4位 リゾット 5%



※小数点以下四捨五入



14,578票

