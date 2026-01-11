「チーズ料理で好きなのは？」＜回答数14,578票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第406回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「チーズ料理で好きなのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「チーズ料理で好きなのは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
卵とソーセージのとろーりポテトグラタン
【材料】（4人分）
ジャガイモ 4~5個
玉ネギ 1個
ゆで卵(固ゆで) 4個
ソーセージ 4~5本
牛乳 500ml
小麦粉 大さじ 3
バター 20g
塩コショウ 少々
ピザ用チーズ 100~120g
ドライパセリ 少々
【下準備】
1、ジャガイモは皮ごときれいに水洗いして、皮に1周切り込みを入れる。ぬれたままラップで包み、電子レンジで3〜4分加熱し、向きを変えてさらに2〜3分加熱する。皮をむき、幅1cmの輪切りにする。電子レンジは600Wを使用しています。
2、玉ネギは縦半分に切って、さらに縦薄切りにする。
3、ゆで卵は殻をむいて2〜4等分に切る。
4、ソーセージは食べやすい大きさに切る。
5、耐熱容器の内側に分量外のバターを薄くぬる。
6、オーブンを250℃に予熱し始める。
【作り方】
1、フライパンにバターを中火で熱し、玉ネギがしんなりするまで炒める。小麦粉を加え、粉っぽさがなくなるまで炒め合わせる。牛乳を加え、混ぜながら少しトロミがつくまで火を入れ、塩コショウで味を調える。
2、耐熱容器に、ジャガイモ、ゆで卵、ソーセージを入れて（1）をかけ、ピザ用チーズを全体に散らす。250℃に予熱したオーブンに入れ、表面においしそうな焼き色が付くまで10〜15分焼き、ドライパセリを振る。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度差や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
1人分ずつ盛り分けて焼いてもいいですが、大きな容器1個にまとめて焼いて、取り分けてもいいですね！お好みでタバスコをかけてもおいしいですよ！
(E・レシピ編集部)
