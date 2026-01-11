ÁêÍÕ²íµª¡¢À¤³¦Åª¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨Ä¾ÅÁ¤Î¡È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¡É¤ËÄ©Àï¡ª²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ë¶Ë¾å¥ì¥·¥ÔÂç¸ø³«
ËÜÆü1·î11Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤Î¡ØÁêÍÕ¥Þ¥Ê¥Ö¡Ù¤Ï¡¢¿·Ç¯½é²ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡¢À¤³¦Åª¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦³»ÄÍ½ÓÉ§¤ò·Þ¤¨¡¢Åß¤ÎÌ£³Ð¤È¤·¤ÆÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö½Ü¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡×¤ò»È¤Ã¤¿ÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Äºî¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢³»ÄÍ¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡È²ÈÄí¤Ç¤âºî¤ì¤ë¶Ë¾å¥ì¥·¥Ô¡É¤ò¡¢¥×¥íÄ¾ÅÁ¤Îµ»¤È¤È¤â¤ËÁêÍÕ¡¦¾®Æ½±ÑÆó¡Ê¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡Ë¡¦ß·ÉôÍ¤¡Ê¥Ï¥é¥¤¥Á¡Ë¤¬³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÁêÍÕ¤¬¡Ö¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¼«ÂÎ¤¬º£¡È¥¥Æ¤ë¡É¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Î±¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¿Íµ¤¡É¡£³»ÄÍ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤È¼ê´Ö¤Õ¤¿¼ê´Ö¤«¤±¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¢¡¥×¥í¤µ¤¨ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿´õ¾¯ÉÊ¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡ª
4¿Í¤¬º£²ó¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÉÊ¼ï¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤òºÏÇÝ¤¹¤ëÇÀ²È¡£¤µ¤Ã¤½¤¯ÁêÍÕ¤é¤Ï¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¼ý³Ï¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¤Þ¤ºÁêÍÕ¤¬·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÅüÅÙ¤¬¹â¤¯¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ô°ÂÇ¼°ò¡Õ¡£¡Ö°ìÈÖ¤è¤¯»È¤¦¡×¤È³»ÄÍ¤â´·¤ì¤¿¼ê¤Ä¤¤Ç¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿½Å¤µ¤ò³Î¤«¤á¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¡¢»Ô¾ì¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê½Ð²ó¤é¤Ê¤¤´õ¾¯ÉÊ¼ï¤âÅÐ¾ì¡£²ÌÆù¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê»ç¿§¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¿©´¶¤Î¡Ô¤Õ¤¯¤à¤é¤µ¤¡Õ¤ä¡¢¼ý³ÏÄ¾¸å¤«¤éÅüÅÙ¤¬¹â¤¤¿·ÉÊ¼ï¡Ô¤¢¤Þ¤Ï¤Å¤¡Õ¤À¡£
Ä¹Ç¯¥¹¥¤¡¼¥Ä³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë³»ÄÍ¤Ç¤µ¤¨¡¢¡Ö»ç°ò¥Ö¡¼¥à¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¤Ç¤â¤³¤Î¡Ô¤Õ¤¯¤à¤é¤µ¤¡Õ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¯¤³¤ì¤é¤ÎÉÊ¼ï¤ò¡¢ÁêÍÕ¤¿¤Á¤Ï¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¼ý³Ï¤¹¤ë¡£
¼ý³Ï¸å¤Ï¾Æ¤°ò¤Ë¤·¤Æ¼Â¿©¤·¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¡£¤Þ¤º¡Ô°ÂÇ¼°ò¡Õ¤ò¿©¤Ù¤¿ÁêÍÕ¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤Î´Å¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¤Í¤Ã¤È¤ê¶ñ¹ç¤¬ºÇ¹â¡×¤È´¶Æ°¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï³»ÄÍ¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê°ÂÇ¼°ò¤¬¡Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¹ç¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤Í¡×¤Èð÷¤¯¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê»ç¿§¤Î¡Ô¤Õ¤¯¤à¤é¤µ¤¡Õ¤ò»î¿©¡£³»ÄÍ¤¬¡Ö¥Û¥¯¥Û¥¯´¶¤¬¶¯¤¤¡×¤È¿©´¶¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¿§¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î»ëÅÀ¤ÇÁÏºî°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤¹¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¢¡³»ÄÍÎ®¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ì¥·¥Ô¸ø³«¡ª
º£²óÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë³»ÄÍÎ®¥ì¥·¥Ô¤Î¿ô¡¹¡£
1ÉÊÌÜ¤Ï¡¢¾Æ¤°ò¤ò¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Ë¤·¤Æºî¤ë¡È¾Æ¤°ò¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥ç¥³¡É¡£¤¢¤¨¤Æ¾Æ¤°ò¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç´Å¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë¡£
ÉáÃÊ¡¢¤ªÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¶µ¤¨¤ëºÝ¤â¥Æ¥ó¥Ý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë³»ÄÍ¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢ÁêÍÕ¡¦¾®Æ½¡¦ß·Éô¤Î3¿Í¤Ï¼êºÝ¤è¤¯Ä´Íý¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
²Ð¤òÄÌ¤·¤¿À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥Ü¥¦¥ë¤Ëº®¤¼Æþ¤ì¤ë¹©Äø¤Ç¤Ï¡¢³»ÄÍ¤¬¡¢¥Ü¥¦¥ë¤ÎÃæ¤òº®¤¼¤ëÁêÍÕ¤¬Ä´Íý¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢¾®Æ½¤Ë²ó¤·Æþ¤ìÊý¤òÅÁ¼ø¡£¥«¥á¥é¤Ø¤Î¸«¤»Êý¤â°Õ¼±¤·¤¿»ØÆ³¤Ë¡¢ß·Éô¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¾®Æ½¤µ¤ó¤ÎÎÎ°è¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¾ìÌÌ¤â¡£
ÁêÍÕ¤È¾®Æ½¤ÏÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢À¸ÃÏ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Þ¤Ö¤¹¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢³»ÄÍ¤¬¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤À¤ÈåºÎï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ã¤È¡Ä¡×¤È¡¢À¤³¦Åª¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢ÁêÍÕ¤¬ÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡£
2ÉÊÌÜ¤Ï¡¢¡Ô¤¢¤Þ¤Ï¤Å¤¡Õ¤ò»È¤Ã¤¿Âç¿Í¤ÎÌ£¤ï¤¤¡È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¥µ¥Ð¥¤¥è¥ó¥½¡¼¥¹¡É¡£¥µ¥Ð¥¤¥è¥ó¥½¡¼¥¹¤È¤Ï¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¤Î¥½¡¼¥¹¤Î¤³¤È¡£Íñ²«¤ÈÇò¥ï¥¤¥ó¤òÅòÀù¤ÇË¢Î©¤Æ¤ë¹©Äø¤Ï¡¢¥×¥í¤Ç¤âÂÎ¤ò»È¤¦½ÅÏ«Æ¯¤À¡£
ÁêÍÕ¡¢ß·Éô¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¡¢É¬»à¤Ëº®¤¼Â³¤±¤ë¾®Æ½¤Ï¡ÖÌµ¡¢Ìµ¤Ç¡Ä¡×¤È¸ç¤ê¤Î¶ÃÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤¬¡¢¸òÂå¤·¤¿³»ÄÍ¤ÏÎÃ¤·¤¤´é¡£¡ÖËÍ¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¼ê¼ó¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÆ°¤¤òÈäÏª¤·¡¢¥×¥í¤ÎÀ¨µ»¤Ë°ìÆ±¤¬Â©¤òÆÝ¤à¾ìÌÌ¤â¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ô¤Õ¤¯¤à¤é¤µ¤¡Õ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡È¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¡Éºî¤ê¤Ç¤Ï¡¢³»ÄÍ¤¬²ÈÄí¤Ç¤âºî¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤Ã¤ÆÃ»»þ´Ö¤Ç²¼¤´¤·¤é¤¨¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¶Ã¤¤Î»þÃ»¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¡£
¾Æ¤¾å¤¬¤ê¡¢ÊñÃú¤òÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¸½¤ì¤ëÈþ¤·¤¤»ç¿§¤ÎÃÇÌÌ¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¤á¤é¤«¡£Á´Á³¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÁêÍÕ¤òÓ¹¤é¤»¤¿¶Ë¾å¤Î¿©´¶¤Ë¡£¥×¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òÀ¸¤à¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÄã²¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£É½ÌÌ¤ò¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤Ç2²ó¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤·¤Æ»Å¾å¤²¤ë¡È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥×¥ê¥ó¡É¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡Ä¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤À¤Í¡×¤ÈÁêÍÕ¤â¤·¤ß¤¸¤ß¡£ß·Éô¤â¡ÖÉ½ÌÌ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬ÀäÌ¯¡×¤ÈÂçÀä»¿¤¹¤ë¡£
¤¹¤°¥Þ¥Í¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ü¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¶Ë¾å¥ì¥·¥Ô¤ä¥×¥í¤Îµ»¡¢¤½¤·¤Æ¿·Ç¯¤òºÌ¤ë4¿Í¤Î³Ú¤·¤¤³Ý¤±¹ç¤¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£