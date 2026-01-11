JR東日本は1月12日(月・祝)から、平日限定の破格なフリーパス「旅せよ平日！ JR東日本たびキュン※早割パス」（通称：キュンパス、※は「ハート」の記号）の販売を開始します。2026年版も新幹線を含むJR東日本エリアが1日1万円で乗り放題という驚愕のコスパは健在。さらに、昨年好評だった「連続する2日間用」も継続してラインナップされています。冬の東北・信越への卒業旅行や、平日の自分へのご褒美旅に最適なこのきっぷ。購入時の注意点や賢い利用法を詳しく解説します。

2026年版「キュンパス」はどんな商品？

2026年のキュンパスは、旅のスタイルに合わせて「1日用」「連続する2日間用」の2タイプから選べます。

1日間用は指定席利用回数が2回までで1万円。日帰りや片道の移動に最適。連続する2日間用は指定席利用回数4回までで1万8,000円。宿泊をともなう温泉旅行などに便利です。

発売期間は利用開始日の1ヶ月前〜利用開始日の14日前まで。利用期間は2026年2月12日(木)〜3月12日(木)の平日限定となっています。JR東日本のインターネット予約サイト「えきねっと」限定販売のため、駅の窓口では購入できません。2月の利用を考えている人は特に、早めの予約が必須となります。

新幹線も特急もOK！圧倒的なフリーエリア

「キュンパス」の最大の魅力は、その広大なフリーエリアです。

対象路線はJR東日本全線と、青い森鉄道線、いわて銀河鉄道線、三陸鉄道線、北越急行線、えちごトキめき鉄道線（直江津〜新井間）。新幹線・特急・普通列車の自由席が乗り降り自由となります。指定席に関しては、あらかじめ座席指定を受ければ、規定の回数まで普通車指定席を利用可能。ただし、北陸新幹線の「上越妙高〜敦賀間（JR西日本区間）」は対象外ですのでご注意ください。

購入者限定！旅を彩る豪華特典とキャンペーン

2026年版は、移動がおトクになるだけでなく、旅先や宿泊での特典も充実しています。

JRE POINTプレゼント

「キュンパス（2日間用）」と「えきねっと 宿だけプラン」をセット利用で、最大18,000ポイントが当たるチャンス！

駅ナカ・お買い物特典

NewDaysでの買い物が10%OFFになるほか、JRE MALLショッピングのクーポンも。

駅レンタカー割引

現地での足となるレンタカーが最大20%割引になります。

冬の平日旅を楽しむための「鉄則」

おトクすぎるきっぷだからこそ、上手に使いこなすためのコツがあります。

「14日前」の壁を忘れない

「明日行こう」はできません。カレンダーに利用予定日の14日前の日付をメモしておきましょう。ただし、朝早い時間帯の「はやぶさ」などはすぐに満席になってしまう可能性があるため、予定が分かり次第可能な限り早めに購入してしまう方が良さそうです。

東京駅の「朝の混雑」を避ける

JR東日本もアナウンスしている通り、期間中の東京駅6〜7時台発の新幹線は極めて混雑します。少し時間をずらして、ゆったりとした行程を組むのが「通」の平日旅です。

冬のイベントを狙い撃ち

2月の東北は、青森が誇る国の重要無形民俗文化財「八戸えんぶり」や「冬に咲くさくらライトアップ」をはじめとする弘前で開催中のライトアップなど、冬ならではの情景が楽しめます。1万円で新幹線を飛ばして、幻想的な冬景色に会いに行きましょう。

フリーエリア（対象路線）をチェック！

「旅せよ平日！JR東日本たびキュン早割パス」フリーエリア（対象路線）は下記の通りです。

「平日だからこそ、贅沢に。」2026年のキュンパスは、1日間用でアクティブに攻めるもよし、2日間用でゆっくりと雪見風呂を堪能するもよし。1月12日より予約受付が始まります。人気の日程や指定席は早めに埋まる可能性があるため、まずは「えきねっと」をチェックして、あなたの冬のプランを確定させてみてはいかがでしょうか？

（画像：JR東日本、Pixta）

鉄道チャンネル編集部

（旅とおでかけ 鉄道チャンネル）