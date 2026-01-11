エールディヴィジ 25/26の第18節 PSVとエクセルシオールの試合が、1月11日04:00にフィリップス・スタディオンにて行われた。

PSVはリカード・ペピ（FW）、イバン・ペリシッチ（FW）、フース・ティル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエクセルシオールはジェロルディノ・アルマントラディング（FW）、ギャン・デレフト（FW）、ノア・ナウヨクス（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の8分に試合が動く。PSVのデニス・マン（FW）のアシストからパウル・ワナー（MF）がゴールを決めてPSVが先制。

さらに23分PSVが追加点。フース・ティル（MF）のアシストからリカード・ペピ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

26分、PSVが選手交代を行う。リカード・ペピ（FW）からクハイブ・ドリウエック（FW）に交代した。

33分PSVが追加点。マウロ・ジュニオール（MF）のアシストからヤレク・ガシオロウスキ（DF）がヘディングシュートで3-0。3点差となる。

さらに39分PSVが追加点。ヨエイ・フェールマン（MF）のアシストからライアン・フラミンゴ（DF）がヘディングシュートで4-0。4点差となる。

しかし、45+1分、エクセルシオールのシモン・ヤンセン（MF）のアシストからイリアス・ブロンクホルスト（DF）がゴールを決めて4-1と3点差になる。

ここで前半が終了。4-1とPSVがリードしてハーフタイムを迎えた。

エクセルシオールは後半の頭から選手交代。レナード・ハーチェス（MF）からルイス・スハウテン（MF）に交代した。

61分、エクセルシオールは同時に2人を交代。ギャン・デレフト（FW）、シモン・ヤンセン（MF）に代わりエミル・ハンソン（FW）、アルトゥー・ザグレ（FW）がピッチに入る。

69分PSVが追加点。デニス・マン（FW）がゴールで5-1。4点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。PSVが5-1で勝利した。

なお、PSVは45+5分にイバン・ペリシッチ（FW）に、またエクセルシオールは63分にエミル・ハンソン（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-11 06:00:56 更新