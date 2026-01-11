¤½¤ê¤ã¸½¼Â¤òÃÎ¤é¤Ê¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡Ä¡Öº§³è¡×À¸¤ß¤Î¿Æ¤Î°ì¸À¤Ë¡¢²¦»ÒÍÍ¿®¶Ä¤Î30Âå½÷À¤¬Åà¤êÉÕ¤¤¤¿¥ï¥±
¼ã¼Ô¤Ë¤âº¬¶¯¤¯»Ä¤ë
¥ê¥¹¥¯²óÈò¡¦°ÂÄê»Ö¸þ
¡¡2000Ç¯Âå¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Æü¾ïÅª¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï°ÂÄê»Ö¸þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¡£¤¤¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤ÏÂç´ë¶È»Ö¸þ¤¬¶¯¤¤¤·¡¢¿·Â´°ì³çºÎÍÑ¡¢½ª¿È¸ÛÍÑÀ©¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥¶¡¦¾¼ÏÂ¡×¤Ê´·½¬¤âÂç´ë¶È¤ä¸øÌ³°÷¤òÃæ¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îò»Ë¤ò¤Ò¤â¤È¤±¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÏÇÀ¹Ì¼Ò²ñ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤ë¡£ÇÀ¶È¼«ÂÎ¡¢µ¤¸õ¤äÅ·¸õ¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ãç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¡£ÆÍÈ¯Åª¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤è¤ê¤â¡¢·×²èÅª¤Ë¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤Ï¼è¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¢¤ë¡£µîÇ¯¤ÈÆ±¤¸ÊýË¡¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¤ÎÊýË¡¤ò¼è¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬´Ö°ã¤¤¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¹¾¸Í»þÂå¤ÎÌó260Ç¯´Ö¤Ï¡¢¸·³Ê¤Ê¿ÈÊ¬À©ÅÙ¤¬´°À®¤·¤¿»þÂå¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼«¤é¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¿ÈÊ¬¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¡¢¿¦Ì³¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£Àè¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬¤Ä¤¡¢Â¼È¬Ê¬¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÑÜÄ¢ÌÌ¡×¤È¤¤¤¦¹ñÌ±À¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ¹½Â¤¤Ë¤âº¬º¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
