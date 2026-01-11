「アジア最強は日本」「狂っている」２戦で“８−０”の日本に韓国メディアが戦慄！「強すぎる」「間違いなく優勝候補の筆頭だ」【U-23アジア杯】
大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月10日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップのグループステージ第２節で、UAEと対戦。３−０で快勝し、連勝を飾った。
開始５分にFWンワディケウチェブライアン世雄のPKで先制した日本は、37分にMF大関友翔のミドルシュートで追加点を奪取。83分にも、CKからMF古谷柊介のヘディングシュートで加点し、勝負を決めた。
５−０で圧勝したシリア戦に続く盤石な戦いぶりに、ライバルである韓国のメディアも驚嘆している。
サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版は、「『アジア最強』の日本、U-23代表も狂っている。UAEに３−０で快勝！シリア戦に続き、２試合連続の無失点だ」と見出しを打ち、「日本がUAEを圧倒し、２連勝を飾った」と報じた。
また、『InterFootball』は「U-23日本代表、初戦の５−０に続き、第２戦もUAEに３−０で圧勝。８得点・無失点！圧倒的なパフォーマンス。優勝候補の筆頭だ」と題した記事を掲載。「最強チームは強すぎる」と伝えた。
「日本は初戦でシリアに５−０の大勝を収めました。シリア戦での圧倒的なパフォーマンスに続き、UAE戦でも圧勝。２試合で８得点、無失点の成績だ。彼らは間違いなくタイトル獲得の有力候補だと考えられている」
日本の盤石ぶりに、戦慄を覚えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
