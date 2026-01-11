これ、地味に感動するやつ！ 温度も心地よさもキープ。毎日を彩る真空断熱マグ【アイリスオーヤマ】のマグカップ、Amazonで見つけた‼
飲み方を選べる2つのふた。カフェ気分をどこでも手軽に【アイリスオーヤマ】のマグカップがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのマグカップは、使い分けできる2種類のふたが付属しており、シーンに合わせて快適に楽しめるのが特徴だ。ふたをしたまま飲めるタイプと、ふたを外して飲むタイプの両方が揃っているため、自宅でもオフィスでも手軽にカフェ気分を味わえる。
本体は持ちやすい取っ手付きのマグカップタイプで、底面にはすべり止めを備え、デスクの上でも安定して使える。ふたは上から押し込むだけで簡単に閉められるため、忙しい時でもストレスなく扱える。
カラーは清潔感のあるホワイトと、落ち着いたブラックの2色展開で、家庭でも職場でも使いやすい。シリーズには、持ち歩きに便利なトラベラーリッド付きタイプや、中身が見えるクリアふたタイプも揃っており、用途に合わせて選べるのも魅力だ。
商品重量は約231グラムと軽量で、毎日の飲み物時間をより心地よくしてくれるアイテムとなっている。
