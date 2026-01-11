¡Öµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×È¢º¬±ØÅÁ3Ï¢ÇÆ¤ÎÀÄ»³³Ø±¡Âç¤¬Îý½¬ºÆ³«¡¡¸¶´ÆÆÄ¤¬2¿Í¤ÎÁª¼ê¤ÎÌ¾¤ò¤¢¤²¤ë
È¢º¬±ØÅÁ3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡£7Æü¤Ë¤Ï¿·¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÎý½¬¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¥Á¡¼¥à¤Î»ÏÆ°¤ËºÝ¤·¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÀµ¼°¤Ë¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢ÎÀÄ¹¡¢¼çÌ³¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê³ØÀ¸¤ÎÊý¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¤Þ¤º¤ÏÂÎÀ©À°È÷¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢ÎÀÄ¹¡¢¼çÌ³¡¢¤½¤·¤Æ°ìÇ¯´Ö¤ÎÌÜÉ¸¡¢¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡£¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤¤Á¤ó¤È¸Ç¤á¤¿¾å¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤¢¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¿´¤ÈÂÎ¤ò¤¤¤¿¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¤ëÎò»Ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Âè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½éÆü¤ÎÎý½¬¤ò¸«¤¿¸¶´ÆÆÄ¡£ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï2¿Í¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¡£1¿ÍÌÜ¤Ï3Ç¯À¸¤ÎÃæÂ¼³¤ÅÍÁª¼ê¡£º£Âç²ñÊä·ç6Ì¾¤ò´Þ¤á¤¿16Ì¾¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬½ÐÁö¤Ï³ð¤ï¤º¡£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö16¿Í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢ËÜÍè¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤â½½Ê¬·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ç¤¢¤í¤¦Áª¼ê¡£4¶è¤ÇÁö¤Ã¤¿Ê¿¾¾(µýÍ´)¤ÈÆ±´ü¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¿ÍÌÜ¤Ï1Ç¯À¸¤Î¿ú»³°ìñ¥(¤¹¤®¤ä¤Þ ¤¤¤Ö¤)Áª¼ê¡£Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤Ï1¶è¤òÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼16¿Í¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö17ÈÖÌÜ¡¢Í×¤Ï16¿Í¤ËÏ³¤ì¤¿¼¡ÅÀ¤À¤Ã¤¿¿ú»³¡£¤³¤³¤é¤¢¤¿¤ê¤â°ìË¢¿á¤«¤½¤¦¤ÈÍ¥¾¡ÁÀ¤Ã¤Æ¡¢²¶¤Ï¥Ï¡¼¥ÕÁö¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï4Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¡£Âç¹õÃì¤Î¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê(4Ç¯)¤é¤¬Â´¶È¤·¤Æ¿·¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö½ÕÀè¤«¤éÃ¸¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢11·î¡¦12·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£Ç¯¤âÀÄ»³¤«¤Ê¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤Í¡¢¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö1Ç¯´Ö»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£1·î2·î¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ç¤¹¡£ÊüËÒ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£½Õ¤«¤é¤Ü¤Á¤Ü¤Á¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò´Ë¤áÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£