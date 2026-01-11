【パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日− 第1話】こずえ（篠原涼子）、移送されてきた怜治（ジェシー）に動揺 予測不能な脱獄サスペンス幕開け
【モデルプレス＝2026/01/11】女優の篠原涼子が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−」（毎週日曜よる10時30分〜）が、11日にスタートする。
【写真】三代目JSB岩田剛典、篠原涼子を抱きしめる
舞台は未決拘禁者（有罪が確定していない被疑者・被告人）を収容する拘置所。ベテラン女性刑務官・冬木こずえ（篠原）は、規律正しく真面目に生きてきたが、強盗殺人罪で起訴された未決拘禁者・日下怜治（SixTONESジェシー）との出会いで人生が狂い始める。こずえと怜治の出会いは怜治の事件担当刑事・佐伯雄介（藤木直人）の運命も大きく変えていくことになる。3人の運命が交錯する中、こずえは怜治とともに決して許されぬ“脱獄”へと踏み出す。女刑務官はなぜ道を踏み外したのか。理性と本能の狭間で揺れ動く女性の姿を描く。
厳格な女刑務官が愛してしまった男は、塀の中の殺人犯だった。氷川拘置所、女性だけが収容された区域『女区』の区長を務める刑務官・冬木こずえ（篠原涼子）は、常に規律正しく、冷静沈着。他人に干渉せず、感情に流されず、実直に職務を遂行する。すべては、閉ざされた塀の中の秩序を保つため、他人にも自分にも厳しく生きてきた…はずだった。あの男が現れるまでは…。
実の父親の殺人容疑で移送されてきた殺人犯・日下怜治（ジェシー）。見覚えのあるその顔に、こずえは息をのむ…。鋭い目つきで周囲を威嚇する怜治を、刑務官たちは徹底マーク。こずえも動揺を隠しながら毅然とした態度で臨むが、そんなこずえの心をかき乱すように、怜治は収容されるや否や次々と問題を起こし…。
よみがえる記憶…こずえの中で何かが少しずつ崩れ始め…。怜治の事件を担当する警視庁捜査一課刑事・佐伯雄介（藤木直人）と共に、こずえは激動の渦にのまれていく。こずえの過去に一体何が？怜治の事件の真相は？欲望まみれの塀の中で巻き起こる壮絶な争いと事件の数々。やがて厳格な女刑務官は“悪女”へと変貌していく。予測不能な脱獄サスペンスが幕を開ける。
◆篠原涼子主演「パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−」
◆「パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−」第1話あらすじ
