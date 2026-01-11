これぞ、大人の上品見え♡【40・50代】こそ似合う！「ふんわりショートボブ」

トップがぺたんとしやすく、シルエットが決まりにくくなる40・50代の髪。そんな悩みに寄り添ってくれるのが、丸みと空気感を意識した「ふんわりショートボブ」です。短くしても柔らかさが残り、首元や後頭部のバランスで自然と若々しい印象に。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人の魅力を引き出してくれる上品なショートボブを厳選してご紹介します。

首元すっきりな前下がりショートボブ

前下がりのラインが印象的なショートボブ。表面は毛束感を活かしてふんわりと仕上げ、後頭部のウエイトはやや高めに設定しています。襟足をぐっとくびれさせることで、横顔や後ろ姿まできれいに見えるシルエットに。軽さはありつつも落ち着いた色味なので、大人らしい品のよさが際立ちます。

丸みと空気感を楽しむ、レイヤーボブ

オリーブブラウンを合わせた、レイヤーカットのショートボブ。後頭部に自然な丸みを持たせて、ふんわりとした立体感を演出しています。サイドは後ろへ流すように整えることで、顔まわりが重くならないのもポイント。エアリーな質感が加わることで、上品さの中にほどよい華やかさが感じられます。

根元から立ち上げるグレージュショート

グレージュカラーが映える、柔らかな印象のショートボブ。根元を立ち上げるように仕上げることで、トップから後頭部にかけて自然なふんわり感が生まれます。サイドは内側へおさめつつ、毛先の厚みを程よく残すことで、軽やかさと安定感が絶妙なバランスに。

毛流れが美しいナチュラルショートボブ

艶やかなブラウンが印象的なショートボブ。ストレートタッチを活かしながら、毛束感で表情をプラスしています。ベースは前へ流し、トップは後ろへ動かすことで、こなれ感のある毛流れを演出。襟足はタイトにまとめて、全体のシルエットが引き締まった印象に。さりげない動きが大人の余裕を感じさせます。

writer：内山友里