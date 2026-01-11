「17年働いても手取り15万円」学校給食崩壊の危機？ 現場の調理員が懸念していること

社会を支えるエッセンシャルワーカーでありながら、想像を絶する過酷な労働環境と低賃金に喘いでいる人もいる。

九州地方で学校給食調理員として働く50代女性は、17年間にわたってこの職務に邁進してきたが、その努力が報われているとは言い難いようだ。年収は「200万円前後」とし、月々の手取りは「15万5000円」であると投稿を寄せた。

「ボーナスも、もちろんありません。1000食くらい作る現場の責任者でも1人で生活出来る給与はもらえません」

重責を担いながら、自立した生活さえ危ういという現実は、あまりにも切実だ。（文：天音琴葉）

「将来、学校給食崩壊を招く恐れがあるんじゃないか」

学校給食の民間委託の導入が全国で進んでいる。だが、女性によると、この仕組みが昇給を阻んでいるようだ。

「入札で請け負う会社が変わるたびに給与昇給もリセットされて……」

自治体の入札によって運営会社が変わるたび、現場の経験は考慮されず、給与はまた新人と同じラインからスタートしてしまう。これでは、どれだけ熱意を持って働き続けても、将来への展望を描くことは難しいだろう。

労働環境もまた劣悪のようだ。人手不足が常態化し、現場の負担は増すばかりだという。「献立によっては早出、人が足りないと残業」になるが、その分の賃金は出ないと憤る。

「委託費の公表はありますが、委託会社が利益などを優先すると、末端の現場調理員には届きません」

女性によれば、給食調理には専門的な知識や技術、さらにはアレルギー対応などの厳しい制限への理解が不可欠だ。それにもかかわらず、仕事の価値が軽んじられていると感じているようだ。

「民間委託になったとたん、底辺職種に陥ったように思えます」

さらに、後継者も育たない環境が多いとし、「将来、学校給食崩壊を招く恐れがあるんじゃないか」と懸念している。

コスト削減を優先した民間委託の結果、現場が疲弊し、給食の継続性さえ危ぶまれている。女性は最後に「公的な仕事なため、なんらかの救済、保障が欲しい」と訴えた。

