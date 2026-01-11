大相撲初場所は１１日に東京・両国国技館で初日を迎える。新大関として臨む安青錦（２１）＝安治川＝が１０日、国技館内で行われた優勝額贈呈式に出席。九州場所で初優勝を果たした喜びを改めてかみ締めた。１８日の８日目には、６年ぶりに天皇陛下国技館行幸（天覧相撲）が行われる予定。ウクライナ出身の２１歳が記念すべき場所で、２００６年夏場所の白鵬（元横綱）以来、２０年ぶりの新大関優勝に挑む。

「安青錦」のしこ名が呼び上げられると、集まった１００人前後のファンから大歓声が起こった。声量は同席した横綱・大の里にも負けない。年６場所制となった１９５８年以降に初土俵を踏んだ力士では最速（付け出しを除く）の初土俵から所要１４場所で大関に昇進した２１歳は、優勝額を前に「（国技館の）上にあるのを見ていると、そこまで大きく見えないが、実際に隣に立ったら大きかった。思ったよりかっこよかった。これから飾られるので、明日も楽しみ」と喜びを語った。

身が引き締まる思いで新大関場所に臨む。中日（１８日）が天覧相撲となることが９日に発表された。平成以降で天覧相撲は２４回あり、大関の優勝は横綱（１０回）に迫る９回。２０年ぶりの新大関優勝へデータも後押しする。「今場所も喜んでもらえるようにやりたい。（優勝額を）増やしていきたい」と言葉に力を込めた。

皇后雅子さまが昨年１２月９日の誕生日に際して公表された感想の中で、自身の九州場所での優勝が取り上げられた。

「大相撲では、九州場所で安青錦関が初優勝し、祖国ウクライナの戦乱を逃れて日本にやってきた高校生が、一心に稽古を重ね、日本の伝統である大相撲で大関まで昇進したことに感銘を受けました」

安青錦は「びっくりした。そのように言っていただいたので、うれしかった。これからもそう思ってもらえるように頑張りたい」と目を輝かせ、さらなる奮起を誓っていた。初日は幕内・宇良（３３）＝木瀬＝、２日目には、幕下含め過去３戦３敗の同・義ノ富士（２４）＝伊勢ケ浜＝と対戦。難敵を退けて白星を重ね、いい形で中日を迎える。

年明けからはメディア出演を控え、４日連続の出稽古で関取衆と相撲を取るなど、調整のペースを上げた。「自分の体の調子を見て、師匠と相談しながらやってきた。あとはやるだけ」と準備は万全。新大関場所の初日を前にしても「あまり意識はしない。今まで通りで変わったことはない」と平常心で、２場所連続優勝へと突き進む。（大西 健太）

◆天覧相撲 明治天皇の１８６８年４月、大阪・坐摩（いかすり）神社での京都相撲が最初とされる。国民とともに本場所土俵を観戦されるようになったのは、昭和天皇の１９５５年夏場所から。昭和天皇は８５、８６年に東京開催の年３場所すべてに足を運ばれるなど計４０回。平成で２３回。令和に入ってからは２回目となる。